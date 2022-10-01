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Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısı açıldı

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Bulgaristan ve Yunanistan Arası Gaz Enterkonnektörü'nün (IGB) bugün Bulgaristan’da yapılan açılışına katılarak konuşma yaptı.
Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısı açıldı

Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısının açılışına AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'nin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radav ve Başbakan Galab Donev, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis katıldı.

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Açılışta konuşma yapan Von Der Leyen, projenin 2009'da başladığını ve toplamda 250 milyon Euro'ya mal olduğunu belirtti. Bulgaristan'ın savaş öncesinde yüzde 80 oranında Rus gazına bağımlı olduğunu vurgulayan Von Der Leyen, “Bu boru hattı, Bulgaristan ve Avrupa için bir oyun değiştiricidir” dedi.

Bulgaristan ve Yunanistan Arası Gaz Enterkonnektörünün, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak anlamına geldiğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Son aylarda buraya ulaşmak için çok çalıştık. İlk adım, Rus gazından ayrılarak diğer güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendirmekti. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu amaçla Temmuz ayında sizi ziyaret ettim. Norveç’ten arkadaşlarımız, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir’den arkadaşlarımız ve bu kritik anda bize yardım eden daha niceleri” dedi. AB Komisyonu Başkanı, bazı enerji şirketlerinin istisnai karlarını sınırlamak için Avrupa Birliği'nde karar alındığını ifade ederek bu kârları savunmasız haneleri ve işletmeleri desteklemek için kullanılacağını vurguladı. Başkan Von Der Leyen sözlerini şu cümlelerle tamamladı;

“Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan başkalarıyla git.”

YUNANİSTAN-BULGARİSTAN GAZ ENTERKONNEKTÖRÜ

Yunanistan-Bulgaristan Gaz Enterkonnektörünün toplam uzunluğu Bulgaristan ve Yunanistan’ın gaz iletim şebekelerini birbirine bağlayan 182 kilometredir. IGB, Azerbaycan’ın ‘Şahdeniz-2' sahasında üretilen doğalgazı Bulgaristan’a ulaştıracak. Boru hattının yıllık iletim kapasitesi 3 milyar metreküp olduğu ancak istenildiğinde 5 miyar metreküpe çıkartılabilecek. Azerbaycan gazının Avrupa’ya taşınması, 2020 yılının sonunda Güney Gaz Koridorunun son bölümünün işletmeye alınmasıyla başladı.

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