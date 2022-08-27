Bulgaristan, kaçak göçmenlere karşı Türkiye sınırında asker sayısını artırıyor

Bulgaristan, Türkiye sınırını güçlendirmek için harekete geçti.
Bulgar ordusu, Türkiye'den yasa dışı göçmen geçişini önlemek amacıyla sınıra ek asker konuşlandırma kararı aldı. 300'den fazla Bulgar askerinin daha bugün itibarıyla Türkiye sınırında görev yapacağı belirtildi.
Bulgar basınına göre bu yılın başından bu yana Türkiye sınırında yasa dışı geçiş girişimleri önemli ölçüde arttı. Ocak-Haziran 2022 arasında Bulgaristan'da 6600'den fazla kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.
Yunanistan hükümeti de bu hafta başında düzensiz göçmenlere karşı Meriç’teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatma kararı almıştı. Atina, kaçak göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
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