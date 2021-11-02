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Bulgaristan Türkiye sınırına asker gönderdi

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Afganistan'da Taliban'ın Ağustos ayında yönetimi ele geçirmesinden sonra  Avrupa'ya göç akını yaşanıyor.
Bulgaristan Türkiye sınırına asker gönderdi

Afganistan'da Taliban'ın Ağustos ayında yönetimi ele geçirmesinden sonra  Avrupa'ya göç akını yaşanıyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov bTV kanalına yaptığı açıklamada Türkiye sınırından Bulgaristan'a yasa dışı sığınmacı geçişlerini engellemek için sınır polisine destek olmak üzere 350 asker gönderdiklerini açıkladı. Panayotov sınıra 350 asker haricinde 40 parça ekipman da gönderildiğini söyledi.

Türkiye sınırından yasa dışı geçişler arttı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'na göre bu yılın ilk dokuz ayında 6 bin 500'den fazla kişi yasa dışı olarak Türkiye sınırından Bulgaristan'a geçti. Bu rakamın 2020 yılındaki geçişlerin üç katı olduğu belirtildi.

Bulgaristan, Afganistan ve Ortadoğu'dan gelenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişindeki ana göç yollarından biri ve Avrupa Birliği'nin (AB) sınırı. Türkiye ile arasında 259 kilometrelik bazı noktalarında zarar görmüş olan dikentli telden bir çit var.

Bulgar Parlamentosu Ağustos ayında 400 ila 700 askeri Yunanistan ve Türkiye sınırına çit örmeye yardım etmeleri için göndermişti.     

Bulgaristan en yoksul AB ülkesi konumunda bulunuyor ve şimdiye kadar yüksek sayıda göçmen kabul etmedi.

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