Bulgaristan: Türkiye'nin seçimimizi etkilememesi için önlem alıyoruz

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdzhikov, Türkiye'nin komünizmin çöküşünden bu yana ülkesinde seçimlere müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.

Başkent Sofya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerdzhikov, Türkiye'nin seçim sonuçlarını Türkleri temsil eden bir parti lehine etkileme çabasında olduğunu öne sürdü.

Gerdzhikov, "Türkiye'den destek alan bir parti olduğunu biliyoruz ancak bu durumun sürmemesi için gerekli önlemleri aldık" dedi.

Bulgaristan, geçen hafta Ankara Büyükelçisi Nadezha Neynski'yi istişare amacı ile geri çağırmıştı. Sofya yönetimi kararın gerekçesini açıklamamıştı.

En büyük etnik azınlık Türkler

Nüfusu yaklaşık 7 milyon 300 bin olan Bulgaristan'da en büyük etnik azınlık grubunu Türkler oluşturuyor. Ülkede yaşayan Türklerin sayısı 600 bine yakın. Türkiye'de de aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan 400 bine yakın kişi yaşıyor.

Bulgaristan'da 2014 yılında yapılan seçimlerde üyelerinin büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 14,8'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer almış ve 240 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili çıkarmıştı.