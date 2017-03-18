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Bulgaristan: Türkiye'nin seçimimizi etkilememesi için önlem alıyoruz

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Bulgaristan: Türkiye'nin seçimimizi etkilememesi için önlem alıyoruz
Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdzhikov, Türkiye'nin komünizmin çöküşünden bu yana ülkesinde seçimlere müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.

Başkent Sofya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerdzhikov, Türkiye'nin seçim sonuçlarını Türkleri temsil eden bir parti lehine etkileme çabasında olduğunu öne sürdü.

Gerdzhikov, "Türkiye'den destek alan bir parti olduğunu biliyoruz ancak bu durumun sürmemesi için gerekli önlemleri aldık" dedi.

Bulgaristan, geçen hafta Ankara Büyükelçisi Nadezha Neynski'yi istişare amacı ile geri çağırmıştı. Sofya yönetimi kararın gerekçesini açıklamamıştı.

En büyük etnik azınlık Türkler

Nüfusu yaklaşık 7 milyon 300 bin olan Bulgaristan'da en büyük etnik azınlık grubunu Türkler oluşturuyor. Ülkede yaşayan Türklerin sayısı 600 bine yakın. Türkiye'de de aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan 400 bine yakın kişi yaşıyor.

Bulgaristan'da 2014 yılında yapılan seçimlerde üyelerinin büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 14,8'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer almış ve 240 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili çıkarmıştı.

Ülkede 2016 yılında kurulan DOST Partisi ise Türkleri artık HÖH'ün değil kendisinin temsil ettiğini vurguluyor. DOST; Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar kelimelerinin Bulgarca ilk harflerinin birleşimi. Parti 26 Mart'taki seçime, daha önce yine HÖH'ten kopan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ile ittifak yaparak Dost Birliği adıyla giriyor.

Bulgaristan hükümeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu Dost Birliği Partisi'ne destek vermekle suçluyor.

Müezzinoğlu, 3 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen Balkan Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına 26 Mart'taki seçimde oy kullanma çağrısı yapmış, "Oradaki dinamiklerin Türkiye dinamikleriyle paralel yürüyebilmesi için de Dost Birliği organizasyonu kuruldu. Güçlü yarınları birlikte şekillendireceğiz" demişti.

Ülkeyi 4 aydır geçici hükümet yönetiyor

Bulgaristan'da Kasım ayında iktidar partisinin adayını yenen Rusya yanlısı emekli general Rumen Radev Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bu gelişme üzerine Başbakan Boyko Borisov ve hükümeti istifa etmiş, yerine geçici bir hükümet kurulmuştu.

27 Ocak'ta geçici başbakan olarak atanan Ognyan Gerdzhikov'un sınırlı yetkileri bulunuyor.

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