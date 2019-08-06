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Bulgaristan yeni VW fabrikasını istiyor

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Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan’ın başbakanı Borisov, ülkesinin şansının yüksek olduğunu söyledi. VW sözcüsü ise hala karar vermediklerini ifade etti.
Bulgaristan yeni VW fabrikasını istiyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Volkswagen'ın yeni fabrikasının ülkenin başkenti Sofya'nın yakınlarında kurulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Salı günü Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Borisov, "Bulgaristan, yatırım riskleri açısından bölgedeki herhangi bir ülkeden çok daha iyi bir lokasyondur" ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca, ülkesinin finansal istikrarı, ekonomi politikasının öngörülebilirliği ve ucuz emeğe vurgu yaptı.

Boyko Borisov, fabrikanın Bulgaristan'da kurulması halinde, düşük vergiler ve şirket dostu ekonomi politikasının yanı sıra devlet yardımlarında bulunulacağı mesajını verdi. Volkswagen'in de kendilerini tercih ettiği takdirde tüm sübvansiyonlardan faydalanabileceği sözünü verdi. Borisov, "Bulgar hükümeti, Volkswagen'a, Avrupa yasalarıyla net bir uyum içerisinde, maksimum devlet desteği vaat etmektedir" ifadelerini kullandı.

Volkswagen: Daha kararımızı vermedik

Handelsblatt gazetesine konuşan bir Volkswagen sözcüsü ise, "Hala sonucu belli olmayan bir seçim sürecindeyiz" diye konuştu. Ellerinde bir favori listesi olduğunu ifade eden şirket temsilcisi, "İnceleme safhasının ardından finale kalan adaylarla birlikte bir müzakere sürecine girilecek" ifadelerini kullandı.

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın yeni fabrikasının nerede kurulacağına ilişkin söylentiler son dönemde artış göstermişti. Bulgaristan, yaklaşık bir yıldır yeni fabrikanın kurulacağı ülke olma yarışının içinde.

Alman kamu yayıncılık kurumu ARD daha önce, şirketin fabrikayı Türkiye'de kurmaya karar verdiğini iddia etmişti. Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, fabrikanın Manisa'da kurulacağını iddia eden ARD, şirketin sadece Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediğini öne sürmüştü.

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