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Bulgaristan’da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci Turu Başladı

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Bulgaristan’da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci Turu Başladı
Bulgaristan’da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci Turu Başladı

Bulgaristan’da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turu için sandık başına gitti.

Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,66 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, ilk turda en çok oy alan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi arasında tercih yapacak.

Bulgaristan’da 13 bin 200, yurt dışında ise 67 ülkede 750 seçim yeri kuruldu.

Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

Seçmenler, bu seçimde de pusulada “Kimseyi desteklemiyorum” hanesini de işaretleyebilecek.

Katılımın yüzde 40,23 düzeyinde kaldığı ilk turda Radev-Yotova ikilisi oyların 49,42’sini, Gercikov-Miteva ikilisi ise 22,83’ünü almıştı.

Bu seçimlerin ilk turuna, ülke nüfusunun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday ile katılmıştı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 11,57'sini almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ana rakip olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i gösteren HÖH partisi, 2'nci tur öncesi kampanyada seçmenini Gercikov-Miteva ikilisine oy vermeye yönlendiren mesajlar vermişti.

İçişleri Bakanlığı seçim sürecinin güvenliği için 16 bini aşkın personel görevlendirdi.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erecek.

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