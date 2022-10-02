Bulgaristan’da halk sandık başında

Bulgaristan’da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00'de sorunsuz başladığını bildirdi.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166’sı Türkiye’de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosu’nda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.