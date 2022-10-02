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Bulgaristan’da halk sandık başında

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Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı. Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.
Bulgaristan’da halk sandık başında

Bulgaristan’da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00'de sorunsuz başladığını bildirdi.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166’sı Türkiye’de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosu’nda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

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