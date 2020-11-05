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Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar 120. Gününe girdi

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Bulgaristan’da 120 gün önce başlayan hükümet karşıtı protestolar bugün de sürdü. Göstericiler Bakanlar Kurulu binasına tenis topları fırlattı, önüne eski ayakkabılar bıraktı.
Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar 120. Gününe girdi

Bulgaristan’da 120 gün önce başlayan hükümet karşıtı protestolar bugün de sürdü. Göstericiler Bakanlar Kurulu binasına tenis topları fırlattı, önüne eski ayakkabılar bıraktı.

Sosyal medya üzerinden organize edilen gösterilerin koordinatörlerinden avukat Nikolay Ekimciev, basın açıklamasında, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin 2,5 milyon vatandaşının yurt dışına kaçmasına neden olduğunu söyledi.

Ekimciev, aralarında kendi çocuklarının da yer aldığı, "tek yönlü biletle" ülkeden ayrılan Bulgarları sembolize eden kullanılmış ayakkabıları hükümet binasının önünde bıraktıklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu binasına tenis topları da fırlatan göstericiler, Borisov’un zamanını ülke sorunlarıyla ilgilenmek yerine tenis ve futbol oynamakla geçirdiğini öne sürdü.

"Mafya" ve "Müebbet hapis" sloganları atan göstericiler, kısa bir süreliğine Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binaları arasındaki kavşaktaki araç trafiğini engelledi.

Bulgaristan’da 120 gündür süren protestolarda "mafya ile iş birliği yaptıkları" gerekçesiyle Başbakan Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifaları talep ediliyor.

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