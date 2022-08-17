Bulgaristan'da orman yangını: Edirne'nin sınır köylerine dayandı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın Edirne'nin sınır köylerine kadar dayandı.

Bulgaristan’da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.



Bulgaristan’da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü’nde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Alevler şimdiye kadar arada Tunca Nehri'nin olması nedeniyle Türk tarafına sıçramadı. Ancak, rüzgarın etkisini artırması halinde, yangının Edirne'ye ulaşmasından endişe ediliyor.



Yekililer, Türk itfaiyesinin de herhangi bir olumsuzluğa karşın bölgede teyakkuzda olduğunu aktardı.