Bulgaristan’da sosyalistler de hükümet kuramadı

Bulgaristan’da hükümeti kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri Korneliya Ninova, görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e iade etti.

Bulgaristan’ın 240 sandalyeli meclisinde 24 milletvekiline sahip BSP’nin hükümeti kurma konusunda başarısız olması, ülkede son iki yılda 5. kez erken genel seçime giden yolun önünü açtı. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende Ninova, 48. parlamentoda kabineyi kurmakla görevlendirilmiş partisinin elinden gelen çabaları gösterdiğine işaret ederek, “Parti olarak 4 ana önceliği diğer partilere sunduk. Bunların arasında Bulgaristan’ın Şengen alanına katılması, Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Planı ile ilgili gerekli yasaların kabulü, 2023 yılı bütçesinin oylanması ve adalet sisteminde reformlar yapılması yer alıyor. Tüm partileri müzakerelere davet ettik. Müzakerelere katılan ve katılmayan partilerin tavrından bir hükümetin kurulması için gerekli destek alamayacağımızı anladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Radev, ülkede zorlu siyasi ortamda BSP’nin gösterdiği gayreti takdirle karşıladığını dile getirerek, “Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) ile seçim hazırlığı konusunda görüşme yaptıktan sonra parlamentoyu feshetme ve yeni erken seçim için tarih belirleme kararımı açıklayacağım” dedi.

Radev’in daha önce hükümeti kurmakla görevlendirdiği eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve yine eski Başbakan Kiril Petkov’un eş başkanı olduğu Değişime Devam (PP) Partisi de başarısız olmuştu.

Radev, ülkede hükümetin kurulamaması durumunda martta erken seçim için tarih belirleyeceğini duyurmuştu.