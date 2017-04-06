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Bulgaristan'da yaşayan Türkleri'nin Partisi HÖH, referandum kararını açıkladı

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Bulgaristan'da yaşayan Türkleri'nin Partisi HÖH, referandum kararını açıkladı
HÖH Başkanı Mustafa Karadayı tarafından yapılan açıklamada, Bulgraistan'daki Türkiye vatandaşlarına Türkiye'de düzenlenen referandum için çağrıda bulunuluyor.

HÖH'ÜN TÜRKİYE'DEKİ REFERENDUM İLE İLGİLİ DEKLARASYONU

 

Türkiye’yi ilelebet değiştirecek Anayasa değişiklikleri için düzenlenen referandumda oy kullanmak üzere, Türkiye 16 Nisan’da sandığa gidiyor. Bu değişiklikler sadece Türkiye’yi değil, Balkanları, Avrupa’yı ve dünyayı da değiştirecek.

Erdoğan devletin bütün iktidarını kontrolsüz olarak elde etmeye çalışıyor. Erdoğan eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve parti lideri olmak istiyor. Hiçbir kontrol mekanizması ve denge olmadan.

Referandum demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, ve kanunun üstünlüğünü tehdit ediyor.   

Bundan dolayı tüm demokratik güçler ve devletler daha bugünden itibaren kesin bir tavır sergilemelidir. Zira yarın geç olabilir!

Bizler, 30 yılı aşkın geçmişi olan, insan hak ve özgürlüklerinin, kanunun üstünlüğünün ve demokrasinin korunmasını temel dava olarak kabul etmiş HÖH temsilcileri olarak kesin bir şekilde HAYIR diyoruz :

-       İnsan hak ve özgürlüklerinin acımasızca çiğnenmesine HAYIR!

-       Toplumsal alanda ifade özgürlüğü eksikliğine ve özgür düşünce sahibi aydınların ve gazetecilerin tutuklanmasına ve zorla susturulmasına HAYIR!

-       Gösteriş amaçlı ve yalancı demokrasiye HAYIR!

-       Her türlü şiddete ve diktatörlüğe HAYIR!

-     Kabul edilmiş değerler ve demokrasi normlarına karşı yönetilen ve kontrollü “darbe girişimlerine” HAYIR!

-       Ordunun, savcılığın, yargı sisteminin ve devlet idaresinin küçük düşürülmesine  HAYIR!

-   Dış politikanın “tüm komşularla sıfır sorun” ilkesinden tüm komşulara tehditkar ve agresif davranışlara dönüştürülmesine HAYIR!

-   Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’nin Sultanlığa dönüştürülmesine HAYIRZira bu dönüşüm Türkiye’yi sadece komşuları, bölge ve dünya açısından değil, her şeyden ziyade kendisi açısından da zararlı hale getirecektir!

Kemalist devlet yapısı Türkiye’yi “Avrupa’nın hasta adamı” konumundan dünya çapında ekonomi, askeri ve siyasi dev haline getirdi. Türkiye’nin dev olarak kalması için: referandumda HAYIR!

Allah yardımcı olsun!

Amin!

                                                                                                            Mustafa Karadayı

                                                                                                          HÖH Genel Başkanı

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