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“Bulli Project”in geliri Mülteci Hakları Derneği’ne bağışlandı

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“Bulli Project”in geliri Mülteci Hakları Derneği’ne bağışlandı
Arkın Group bünyesindeki Art Rooms sanat galerisinin Suriyeli mülteci çocuklara yardım amacıyla bu yıl Haziran ayında düzenlediği “Bulli Project” tamamlandı. Projeden elde edilen gelir Mülteci Hakları Derneği’ne bağışlandı.

Art Rooms’dan verilen bilgiye göre, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın tarafından tasarlanan, küratör Başak Şenova ve Art Rooms Direktörü Oya Silbery tarafından yönetilen “Bulli Project” kapsamında, çeşitli ülkelerden davet edilen sanatçı, akademisyen ve tasarımcılar, iki ayrı atölye çalışmasıyla Kıbrıs’ın tavuk ve horoz gibi kümes hayvanlarının gerçek boyutlarına yakın 300 sanatsal tasarım üretilerek satışa sunuldu.

Temmuz ayında düzenlenen sergi sonunda açık artırmayla satışa çıkarılan eserlerden elde edilen tüm gelir, ihtiyacı olan mülteci çocukların kullanması için derneğe verildi.
Bu amaçla dün Art Rooms Galeri’de tören düzenlendi. Erbil Arkın bağış çekini Mülteci Hakları Derneği Koordinatörü Faika Deniz Paşa’ya teslim etti. Bağışın, 16 mülteci çocuğun eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

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