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Bulunç: Uluslararası Toplumda Hak Ettiğimiz Yeri Alma Karalılığımızı Azim ve İnançla Sürdürüyoruz

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Kültür Derneği Yönetimi Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Bulunç: Uluslararası Toplumda Hak Ettiğimiz Yeri Alma Karalılığımızı Azim ve İnançla Sürdürüyoruz

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin yeni yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti. 


Verilen bilgiye göre, Genel Başkan Ahmet Zeki Bulunç, yönetim ve denetim kurulları ile dernek üyelerinin Anıtkabir’e ziyaretinde saygı duruşunun ardından mozoleye çelenk sunuldu. 


Genel Başkan Bulunç, Misak’ı Milli Kulesi’ndeki Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.


Bulunç, özel deftere, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesiyle kurduğu KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kesin güvencesi altında özgür, egemen ve bağımsız bir halk olarak Kıbrıs’taki varlığını sürdürdüğünü kaydetti.


Mücadelenin günümüz koşullarında farklı bir boyutta devam ettiğinin bilincinde olduklarını belirten Ahmet Zeki Bulunç, “İlke ve devrimlerinizle çizdiğiniz yolda ilerleme, ekonomik ve sosyal sorunlarımızı aşma, uluslararası toplumda hak ettiğimiz yeri alma karalılığımızı azim ve inançla sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.


Bulunç, devleti yaşatma kararlılıklarını vurgulayarak Atatürk’ü şükran, özlem ve saygıyla andı. 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin yeni yönetiminin de belirlendiği genel kurul 30 Ocak’ta gerçekleşmişti.

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