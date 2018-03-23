'BULUŞMANIN İMKAN DAHİLİNDE OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLECEK'

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile sosyal içerikli de olsa bir buluşmanın imkân dâhilinde olup olmadığının önümüzdeki günlerde değerlendirileceğini söyledi. Akıncı, Kıbrıs’ta veya başka bir yerde, bir sorun varsa bunu çözmenin yolunun bir araya gelerek, çözmeye çalışmak olduğunu ancak aynı çerçeveyi çizip, aynı sorun için farklı sonuç beklemenin mümkün olmadığını söyledi. “Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar üretmeyeceğinizi bile bile aynı çerçevenin içine girmezsiniz. Dolayısıyla bizim buluşmama, görüşmeme bir araya gelememe gibi bir derdimiz yok” şeklinde konuştu

“RUM TARAFINDA ÇOK CİDDİ BİR ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYAÇ VAR”

Akıncı, “Biz bir araya geliriz, konuşuruz, kahve içeriz, gerekirse yemek de yeriz... Ama bizi bir yere taşıması gereken konuyu da bir an için bile akıldan uzak tutmayacağız. O da Rum tarafında çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğudur” dedi. Zihniyet değişikliğinin işaretlerinin Rum tarafında görülmesi gerektiğine dikkat çeken Akıncı, seçim süreci nedeniyle göremedikleri işaretlerin bitmiş olan seçimlerin ardından Rum tarafınca gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

“RUM MAHKEMELERİNİN GEÇ DE OLSA BİR CEZA VERMESİ MEMNUNİYET VERİCİ”

Akıncı, bir soru üzerine, Türklere saldıranlara Rum mahkemesinde ceza verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini ve en büyük caydırıcılığın, ceza görmeleri halinde gerçekleşebileceğini defalarca dile getirdiğini anımsattı. Yıllarca bunların karşılıksız kaldığını ve bu insanların mahkemeye bile çıkarılmadıklarını hatırlatan Akıncı, “Nihayet bu konuda bir adım atılmış olması olumludur. Bunun arkasının gelmesini temenni ederiz” dedi. Verilen cezanın ayrıntılarını henüz görmediğini de söyleyen Akıncı, bunu bir genel ilke olarak söylediğini, bunun detaylı değerlendirilebilmesi için cezanın ayrıntılarını görmesi gerektiğini belirtti.