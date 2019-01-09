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Bulut Akacan anjiyoyu reddetti!

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Bulut Akacan anjiyoyu reddetti!
Bulut Akacan anjiyoyu reddetti!

İş insanı Erhan Başay’ı darp eden, tutuklanan ve 3 gün tutukluluk kararı verilen Bulut Akacan’ın “kalp krizi” riski ile Suat Günsel Girne Hastanesi’ne yatırılması ardından yapılan girişimlerle tekrardan devlet hastanesine getirilmesi sonrasında gelişmeler devam ediyor.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, hastanede Bulut Akacan’ın son durumunun tespiti için yapılması gereken anjiyoyu reddettiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi. Akacan’ın anjiyoyu reddetmesinin ardından yeniden hücreye geri dönmesi bekleniyor.

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