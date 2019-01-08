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Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle hastahaneye sevk edildi

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Ciddi Darp suçlamasıyla bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan Bülüt Akacan, göğüs ağrısı şikayeti hastahaneye sevk edildi.
Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle hastahaneye sevk edildi

Ciddi Darp suçlamasıyla bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan Bülüt Akacan, göğüs ağrısı şikayeti hastahaneye sevk edildi.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre, Girne Kaza Mahkemesinde, yargıç emri ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesine götürülen Bulut Akacan, göğüs ağrısı şikayeti üzerine ileri tetkikleri için Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek burada polis gözetiminde müşahede altına alındı.

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