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Bulut Akacan'ın İtirazı reddedildi

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Bulut Akacan'ın İtirazı reddedildi
Bulut Akacan'ın İtirazı reddedildi

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darptan yargılanan ve 2 yıl hapis cezası alan iş insanı Bulut Akacan’ın istinaf kararı dün açıklandı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

İstinaf Bulut Akacan’ın ceza ve mahkûmiyete ilişkin talebini reddetti.
Akacan’ın avukatları alt mahkemenin kararının hatalı ve cezanın fahiş olduğunu savunup, kararının bozulmasını talep etmişti. Savcı Emine Taşkın, olayın vahametine ve suçların ciddiyet ve yaygınlığına değinip, alt mahkemenin kararının hatalı olmadığını savundu. İstinaf, Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkûmiyet kararının da ceza kararının da hatalı olmadığına karar verdi.Sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun ÖzorcunGirne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları 6 davadan suçlu bulunmuştu. Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun 2’şer yıl hapse mahkûm edilmişti. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, olgular ve kamera hayıtlarının titizlikle incelendiğini veincelenen olgularda Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun'un sanık Bulut Akacan'ın talimatları ile hareket ettiğine bulgu yapmıştı.

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