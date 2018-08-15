Bulut: Türk - Rus İmparatorluğu tezinden asla vazgeçmedim

Bulut'un TRT Haber'de yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

— Amerikalılar özgür mü, dünyanın en baskı altındaki vatandaşları.

— Türk — Rus İmparatorluğu tezinden asla vazgeçmedim.

— 1854'te Ruslarla el ele tutuşsaydık bugün Normandiya kıyılarında insanlar Rusça-Türkçe sözlükle dolaşıyor olurdu.

— Google kullanmayın, Yandex kullanın.

— Gidin Amerikaya, sterlin hesabı açmak istiyorum deyin. Açamazsınız, önce ABD Doları hesabı açmanız gerekiyor. Türkiye'de böyle mi? Bizi alıştırmışlar. Yok böyle bir genişlik. Bizi 30 yıldır dolarize etmişler.

'MENDERES, TESLİMİYETE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN ASILDI'

- 200 yıldır kurtuluşa bu kadar yakın olmadık. Kurtuluş Savaşında bile emperyalizmi yenmeye bu kadar yakın olmadık. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu, 1930'da teslim oldu. Menderes bu teslimiyete karşı çıktığı için asıldı.

— Bankacılık sistemimiz Avrupa ve ABD'den daha güvenli.

— Herkese sesleniyorum, 30 yıldır bu grafikleri ezbere biliyoruz. Yabancılar ne satıyorsa alın, 18-48 ay sonunda inanılmaz değerler ortaya çıkacak. Yabancılar satsın biz alalım, ben razıyım biz toplayalım.

— Ruslar, Türk savunma sistemleri Moskova'da showroom açsın diyor. Çok önemli işbirliklerine doğru gidiyoruz. Telefonlar bilgisayarlar Çin'de üretiliyor, ABD malı olduğuna bakmayın. Petrol burda gaz burada üretilebilecek her şey burada. İtalyan peyniri yemesek de olur. ABD'den gelen patlamış mısır yemesek de olur, inşallah patlamış mısır geri döner.

— Batıyla 200 yıllık ilişkilerimizi yeniden tanımlamak zorundayız. Adam bizi dolarize etmiş, alıştırmış.

— Rusya-Türkiye ilişkisi yeniden yazılıyor, bu ilişki Japonya'ya kadar uzanabilir. Çünkü hepsi ABD'nin doları onlara bir zoka olarak yutturduğunu anladı. Bütün dünya buna karşı ayağa kalmanın gerekli olduğunu Türkiye'yle birlikte anladı.