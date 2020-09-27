Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçileri bambaşka bir atmosfere götürüyor. Kentin stresi ve kalabalık alanlardaki yüksek koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.