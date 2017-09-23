Bulutoğluları-Öneral ikilisi liderliğe yükseldi

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nde ikinci gün, Karaağaç-Alevkayası arasında geçilen Çeşme Etabı ve Serdarlı’da iki kez art arda geçilen Serdarlı Etabı ile tamamlandı.
14 ekibin start aldığı ve üç etabın geçildiği ikinci gün, üç etapta da en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi liderliğe yükselirken, şampiyonluk için finiş görmesi yeterli olan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı.
İlk günün lideri Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi vites kutusu arızası ile kalırken, Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi yağ soğutucunun arızalanması ile kaldı. Özhan Karaduman-Kemal Topcuoğlu ikilisi ise günün ilk etabında kırılan bijon somunu ile günü erken kapatan ekip oldular. Fahri-Kalfaoğlu ikilisi ile Karaduman-Topcuoğlu ikilisi ralli 2 kuralları ile zaman cezası eklenerek bugün devam edecek.
Üç günlük rallinin son ve en yoğun günü olan bugün ekipler güne Tirmen Etabı ile başlayacak. 10.28 ve 11.11 olmak üzere iki kez art arda Tirmen Etabı geçildikten sonra 11.54’te Görneç Etabı geçilecek. 14.32 ile 15.15’de Ergenekon Etabı geçildikten sonra rallinin son etabı 15.58’de geçilecek Görneç etabı olacak. Rallinin finiş ve ödül töreni ise 17.30’da yine Girne Dome Hotel’de olacak.
#
Pilot
Co-Pilot
Araç
Sınıf
Toplam
1
7
Mustafa Bulutoğluları
Nebil Öneral
Ford Fiesta WRC
1
21:25.6
2
1
Rauf Denktaş
Derviş Savarona
Ford Fiesta S2000
2
21:57.9
3
10
Sadık Bilgimer
Mustafa Nalçakanoğlu
Mitsubishi Lancer Evo 4
1
23:01.7
4
6
Mehmet Çocuk
Ahmet Akbıçak
Mitsubishi Lancer Evo 9
N
23:07.2
5
8
Mehmet Kamiloğlu
Rasım Çetinkaya
Mitsubishi Lancer Evo 10
N
23:19.4
6
4
Mehmet Karaoğlan
Mehmet Coşar
Mitsubishi Lancer Evo 9
1
23:36.2
7
12
Abdullah Topal
İbrahim Kara
Mitsubishi Lancer Evo 8
N
25:15.8
8
2
Yusuf Cambaz
Ahmet Behlül
Honda Civic
4
26:15.0
9
5
Deniz Fahri
Barış Kalfaoğlu
Ford Fiesta R5
2
27:18.7
10
14
İbrahim Yolcu Argün
Enver Alibaba
Suzuki Swift
4
28:37.3
11
17
Serhat Karaoğlan
İsmail Karataç
Tomcat
T2
28:37.8
12
9
Cahit Yetkili
Harun Çakır
Mitsubishi Lancer Evo 9
1
29:27.4
13
16
Özhan Karaduman
Kemal Topçuoğlu
Fiat Palio
4
35:22.7
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