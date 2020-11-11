  • BIST 1.281
  • Altın 471,787
  • Dolar 7,8859
  • Euro 9,2669
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Bulutoğulları: Hepsi Bakan olmak istedi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanı, Ulusal Birlik Partisi’nin de ileri gelenlerinden Cemal Bulutoğlular katıldığı bir canlı yayında UBP kurultayına yönelik konuştu.
Bulutoğulları: Hepsi Bakan olmak istedi

Zirve Kıbrıs’taki yayında ilk turun ardından parti içerisinde bir huzursuzluk başladığını ve kısır çekişmeler yaşandığını ifade eden Bulutoğluları, “Baktık ki parti zarar görüyor. Bir an önce bu işin bitmesi gerekiyor dedik. İki aday da bundan dolayı çekildi. Partinin ikinci adamı Ersan Saner’dir. Sayın Saner bu dönemde bu ateşten gömleği giymeyi kabul etti. Hükümet kurma çalışmalarına başladı ama bir baktık geri çekilen adaylarımızdan birisi yeniden “adayım” dedi. İşte bu siyasi bir hırstır. Türkiye müdahale etti filan deniliyor ama bunlar tamam söylemler değildir” dedi.

Cemal Bulutoğluları yaşanılan süreçle ilgili şu sözleri kullandı:

“19 Milletvekilimiz  vardır ve bir baktık tümü bakanlık ister. Büyük bir huzursuzluk. İşte bunu Parti Meclisi’nde değerlendirdik. Esas partinin karar organı olan Parti Meclisi’ne artık kötü gözle bakılmaya başladı. Sanki milletvekilleri yönetiyor partiyi gibi bir durum ortaya çıktı.”

Bulutoğluları, “Umarım tek aday olarak Ersan Saner’i başkan olarak seçeriz” temennisinde bulundu

“Naz yapma dönemi değil”

“Gerekirse erken seçim hükümeti kuracağız” diyerek sözlerini sürdüren Bulutoğluları, “Milletvekillerimize seslenmek isterim, herkes aklı selim davransın. Taban onları getirdiği gibi götürmesini de bilir. Biz gerekirse yeni bir kadroyla seçime gider ve yeni insanları seçeriz.” diye konuştu.

Bir yıl içerisinde seçim talep eden partiler olduğunu anlatan Bulutoğluları, bu çerçevede bir erken seçim hükümeti kurulabileceğini anlattı.

Halk için fedakarlık yapılması gerektiğini söyleyen Bulutoğluları siyasi partilere de “naz yapma dönemi” değil diyerek mesaj gönderdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Eşiyle yatakta uyuyan adamı öldürmüştü.Cezası 32 yıla çıkarıldı!11 Kasım 2020 Çarşamba 17:31
  • Ataoğlu: UBP-DP-YDP çok zor11 Kasım 2020 Çarşamba 17:23
  • Metehan'da Kaza11 Kasım 2020 Çarşamba 17:11
  • 15 Kasım'da Bağımsızlık Yolu'ndan Eylem- ONLAR MANGALA BİZ ALANA11 Kasım 2020 Çarşamba 16:58
  • “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes”11 Kasım 2020 Çarşamba 16:43
  • KTÖS, Okullardaki Öğretmen Eksikliğine Dikkat Çekti11 Kasım 2020 Çarşamba 16:34
  • TAK’ın Kurucusu Said Terzioğlu, Ölümünün 32’nci Yıldönümünde Anıldı11 Kasım 2020 Çarşamba 16:33
  • Sağlık Bakanlığı İle DAÜ Arasında 3 Farklı Protokole İmza Atıldı11 Kasım 2020 Çarşamba 16:32
  • Binlerce Fidan Toprakla Buluştu11 Kasım 2020 Çarşamba 16:31
  • Telekomünikasyon Dairesi, borçluları uyardı: “Son tarih 13 Kasım”11 Kasım 2020 Çarşamba 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti