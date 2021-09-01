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Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!

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Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!
Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlarını açıkladı.

Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye hava ve deniz yollarından gelecek kişiler ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak.

Yolcular adapass.gov.ct.tr adresinden doldurulacak yolcu formunu sonrası alınacak QR kodu ile adaya giriş yapabilecek.

Açıklanan kararda bu siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişilerin KKTC’ye giriş yapamayacağının altı çizildi.

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