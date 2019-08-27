  • BIST 96.030
  • Altın 288,659
  • Dolar 5,8263
  • Euro 6,4604
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

'Bundan mı alacağız?' diye soran Erdoğan'a Putin'den yanıt: İstiyorsanız alabilirsiniz

» »
Rusya lideri Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini inceledikleri esnada yaptıkları konuşmalar kamera kayıtlarına yansıdı.
'Bundan mı alacağız?' diye soran Erdoğan'a Putin'den yanıt: İstiyorsanız alabilirsiniz

Rusya lideri Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini inceledikleri esnada yaptıkları konuşmalar kamera kayıtlarına yansıdı. Söz konusu kayıtlarda Erdoğan'ın Su-57'yi kast ederek "Bundan mı alacağız?" diye sorduğu, Rusya liderininse buna "İstiyorsanız alabilirsiniz" yanıtı verdiği görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u beraber ziyaret eden Rus lider Putin ve Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kayıt altına alınan bir videoda bir Su-57 jetini incelerken görülebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika… ABD-Rusya geriliminde sıcak gelişme… Putin orduyu alarma geçirdi: Karşılık için hazır olun23 Ağustos 2019 Cuma 13:04
  • BM Güvenlik Konseyi Keşmir krizini görüştü17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
  • Hong Konglu protestocuların ilham kaynağı Bruce Lee17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
  • Hong Kong'da protestolar: Çin'i protesto eden eylemciler ATM ve bankalardan paralarını çekiyor16 Ağustos 2019 Cuma 13:51
  • Çin’den Hong Kong’a "askeri müdahale" uyarısı16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
  • Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'15 Ağustos 2019 Perşembe 19:00
  • Hong Kong'da askeri müdahale endişesi15 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
  • Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
  • Hong Kong havalimanında göstericilere polis müdahalesi13 Ağustos 2019 Salı 21:03
  • Hong Kong havalimanında uçuşlara yine protesto engeli13 Ağustos 2019 Salı 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti