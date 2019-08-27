'Bundan mı alacağız?' diye soran Erdoğan'a Putin'den yanıt: İstiyorsanız alabilirsiniz

Rusya lideri Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini inceledikleri esnada yaptıkları konuşmalar kamera kayıtlarına yansıdı. Söz konusu kayıtlarda Erdoğan'ın Su-57'yi kast ederek "Bundan mı alacağız?" diye sorduğu, Rusya liderininse buna "İstiyorsanız alabilirsiniz" yanıtı verdiği görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u beraber ziyaret eden Rus lider Putin ve Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kayıt altına alınan bir videoda bir Su-57 jetini incelerken görülebiliyor.