Bundan sonra ilaçlarınızı hatırlatmayı Pillsy'ye bırakabilirsiniz.

Her gün belli saatlerde sıkça ilaç almanız gerekiyorsa, icat edilen akıllı bir hatırlatıcı işlerinizi epey kolaylaştıracak.

Her gün milyonlarca insan, hastalıklarla savaşmak için çeşitli ilaçlar almak zorunda. Ama işlerimizin arasında bazen düzenli almamız gerken ilaçları unuttuğumuz oluyor. Bazen farketmeden fazla doz veya az doz aldığımız da olabiliyor. İşte bunların hepsine çare olacak teknoloji, çok basit bir ilaç kutusu kapağı şeklinde geliyor.

Pillsy ismindeki cihaz yuvarlak kenarlı herhangi bir ilaç kutusuna takılabilen bir kapak. Ama tek başına işe yaramıyor, yanında bir de akıllı telefon uygulaması geliyor. iOS veya Android uygulamasına kapağı Bluetooth ile tanıtıyorsunuz. Uygulamadaki listeden ilacınızı buluyor ve günde kaç kere, kaç doz almanız gerektiği bilgisini yazıyorsunuz. Bundan sonra hatırlatmayı Pillsy'ye bırakabilirsiniz.

Pillsy ilaç zamanı geldiğinde hem akıllı kapaktan gelen sinyal ışığı ve ses, hem de akıllı telefon uygulamasının mesajı ile size hatırlatma yapıyor. Eğer o gün için yeterli ilaç aldıysanız, unutup daha fazla almak için kapağı açtığınızda uygulama sizi bu konuda da uyarıyor. Hangi gün hangi ilaçtan kaç tane aldığınızın tarihçesini de uygulamadan görmeniz mümkün.

Kapaklar farklı ilaçlar için farklı renklerde alınabiliyor ve içindeki batarya yaklaşık bir sene yetecek şarja sahip. Üretici firma Amazon ile bağlantı halinde ve Amazon'un dijital asistanı Alexa'dan sesli uyarı da almayı sağlamak için uğraşıyorlar. Bu akıllı kapaklar (ve yedek ilaç kutuları) resmi web sitesi Pillsy.com'dan veya Amazon.com'dan tanesi 39 dolara satın alınabiliyor.