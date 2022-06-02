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Bunlara dikkat… Bu dört belirti kansere işaret edebilir

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Uzmanlar belirli bir kanser türüne işaret edebilen dört yaygın sağlık şikayetine dikkat çektiler.
Bunlara dikkat… Bu dört belirti kansere işaret edebilir

Bazı kanser semptomları genellikle daha az ciddi rahatsızlıklara atfedilir. Ancak kalıcı belirtiler ne olursa olsun kontrol edilmelidir. Uzmanlar, timüs bezi kanseri gibi nadir bir kanser türüne işaret edebilen, kolayca gözden kaçan dört kanser belirtisini açıkladı.

Express’te yer alan habere göre, Covid-19 pandemisi esnasında nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi sorunlar kolaylıkla virüsle karıştırılabilir. Ancak bunlar, göğüste gelişen nadir bir kanserin açıklayıcı belirtilerinden bazılarıdır. Timüs bezi kanserleri, akciğerleriniz arasında bulunan timus bezini kaplayan hücrelerde büyür.

Hastalığın iki ana türü vardır: timomalar ve timik karsinomlar, her ikisi de 50 yaş üstü kişilerde daha sık görülür, ancak daha genç insanlarda da bulunabilir.

BU BELİRTİLER ÖNEMLİ

Cancer Research UK, her iki türün de genellikle herhangi bir semptoma “neden olmadığı” konusunda uyarıyor, ancak neye bakılması gerektiğine dair bir liste yayınladı.

“Semptomlara neden olduklarında, bunun nedeni genellikle kanserin göğüste yakın bölgelere baskı yapmasıdır” diyen kurum belirtileri şu şekilde sıraladı:

Göğüs ağrısı

Gitmeyen bir öksürük

Nefes darlığı

Ses kısıklığı

Ancak kanserin büyümesi başka semptomlara da neden olabilir.

Bu belirtiler de, yüz, göğüs ve üst boyunda şişlik, baş ağrısı, baş dönmesi veya sersemlik hissi olarak sıralandı.

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