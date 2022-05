Bunlara dikkat… Çift terapisti ilişkiler üzerine 6 önemli ipucunu paylaştı

30 yılı aşkın bir süredir çiftler arasında arabuluculuk yapan çift terapisti Susanna Abse, “Bana Aşk Hakkındaki Gerçeği Anlat: 13 Terapistin Kanepesinden Öyküler” adlı kitabıyla da tanınıyor.

İngiltere merkezli Times’ın haberine göre, İngiliz Psikanaliz Konseyi’nin de eski başkanı olan Abse, çiftlere yardımcı olabilecek 6 faydalı ipucu sunuyor.

HEM KENDİNİZİN HEM DE PARTNERİNİZİN DAVRANIŞI HAKKINDA MERAKLI OLUN

Partneriniz bir konuda temkinli davranıyorsa, tepki vermek kolaydır. Sizin ve onların neden belirli şekillerde davrandığını merak etmeye devam etmek daha faydalıdır. Varsayımlarınızı sorgulayın. Bu nedenle, partneriniz “Bu konuda konuşmak istemiyorum” derse, onun agresif olduğunu varsayabilirsiniz. Kendinize şunu sorun: “Bu kısmen endişeli olduğum için mi, ailemde de böyle olduğu için mi? Saldırganlık mı? Belki de bana yük olmak istemiyorlar.” Pek çok olasılık mevcut.

NADİREN TEK BİR KİŞİNİN HATASI OLDUĞUNU GÖRMEZDEN GELMEYİN

İlişkiyi daha iyi hale getirmek ortak bir proje olmalı. Bazı insanlar, çift davranışlarının sorumluluğunu almakta zorluk çekerler: “Bu asla benim suçum değil, her zaman onun suçu.” Bazıları da çok fazla sorumluluk alır ve her zaman “hepsi benim hatam” diye düşünür. Bu da sorunlu. Bir ilişkide sorunlar olduğunda, her iki kişinin de buna sebep olabileceğini hatırlayın.

SEKS YAPMAYI BIRAKIRSANIZ NEDENİNİ SORGULAYIN

Çoğu çift için seks, karşılıklı zevk içinde bağlantı kurmanın ve birlikte olmanın çok önemli bir yoludur. Dolayısıyla, iyi bir cinsel ilişkiniz olduysa ve aniden seks pencereden uçup gittiyse, bu bir tehlike işaretidir. “Bu ne anlama geliyor? Neden seks yapmıyoruz?” Belki yaşla ilgilidir, erkeğin sertleşme ve eşini hayal kırıklığına uğratması konusunda endişeli olabilir.

Çoğu zaman kadınların menopoz döneminde sekse daha az ilgileri vardır. Her ikisinin de cinsel olduğu bir ilişkide seks yapmamak, bir ilişki riskini artırabilir. Bunu konuşabilmek son derece yararlıdır. Bazen cinsel ilişki bir partner için erken biter. Bu bir kayıp olabilir ama ilişkide çok daha fazlası var. Bunun için savaşıyor musunuz? Viagra’ya mı devam ediyorsunuz? Terapiye gidip nedenini araştırıyor musunuz? Bunların hepsi süreci yönetmenin yolları arasında.

ÇATIŞMALAR OLUMLU OLABİLİR

Çiftler, çatışmanın anlamı konusunda endişeli olduklarında tartışmaktan kaçınabilirler. Belki de tartışmayan ya da çok tartışan bir aileden geliyorlardı. Ama asla tartışmayan çiftler, işleri nadiren hallederler. İlişkide kırılganlığa yol açar. Tutkulu duyguları paylaşmak, birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Geri dönüp tartışmadan önce, tartışmanın ne hakkında olduğunu düşünmek ve yönetmek zaman alabilir. Bu anlaşmazlık sürecinde bir çift birbirlerini öğrenir. Zor zamanlar onarılırsa, güven inşa edilir.

ASLA “SEN HER ZAMAN…” DEMEYİN

Konuşmak iyidir – ve konuşmak zordur. Bu yüzden insanların başı belaya girer. Partnerinizle konuşmak o kadar basit değil. Nasıl tepki vereceklerini merak ediyoruz. Açıklamak istemediğimiz korkularımız veya utanç verici duygularımız var. İnsanlara konuşmalarını söylemek, kendilerine ve birbirlerine sorular sormalarını söylemekten daha az faydalıdır. Bunu karşılıklı bir keşif süreci olarak düşünün ve yönetilebilir bir hızda ilerleyin. Konuşacaksanız, kendiniz ve nasıl hissettiğiniz hakkında konuşarak başlayın. Ve asla “Sen/yapıyorsun/ her zaman sen” demeyin. Partnerinizi suçlamak, yanlış giden bir konuşmanın kısa yoludur.

SONUÇLARA ATLAMAYIN

Partnerimizin ne söylediğini genellikle belirli bir şekilde duyarız. Sözlerini olduğundan daha eleştirel, suçlayıcı veya endişe verici olarak yorumlayabiliriz. Bunun nedeni, olayları, kısmen çocuklukta ve diğer deneyimler yoluyla yaratılan kendi çarpık merceğimiz aracılığıyla görmemizdir. Duygusal deneyimimizde kayboluruz. Ayrıca atmosferi alevlendiren ve girilmez alanlar haline gelen tetik noktalarımız da var. Bu tetikleyici noktaları öğrenmek yardımcı olur, örneğin: “Neden para hakkında her konuştuğumuzda kavgaya tutuşuyoruz?”