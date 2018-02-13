Bunlara kim dur diyecek?

Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını daha kolay hale getirmek için onlara ayrılan yerlere park etme düşüncesizliği devam ediyor.

Taner ULUTAŞ

Engelli vatandaşların işlerini daha rahat görebilmeleri için park etmeleri için onlara ayrılan birçok yere konan engellilere aittir levhalarına rağmen bazı vatandaşların, engellilere ait park yerlerine arabalarını park etmekten vaz geçmemeleri vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Engelli park yerine arabasını park eden vatandaşlara en ağır ceza verilmesini talep eden ve bazı Avrupa ülkelerinde arabaların tekerleklerine kilit konduğu gibi kilit konmasını isteyen vatandaşlar, bu alanlara konan arabaların cezalarının da artırılmasını istiyor.

Engelli park yerine park eden FL 344 plakalı Volks Wagen salon araba sahibine sosyal medyada büyük tepki gösterilirken,yapılan açıklamalarda, polisin ve belediyenin engelli park yerlerine park edenlere caydırıcı cezaların da verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.