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Bunları Biliyormuydunuz?

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Bunları Biliyormuydunuz?
Çok az bilinen tuhaf gerçekler!
  • Pablo Escobar'ın uyuşturucu karteli o kadar büyüktü ki, her yıl 2500 dolarlık paket lastiği alınırdı. Paraları tutmak için.

 

 

  • Eğer bir insan 8 sene, 7 ay ve 6 gün bağırabilseydi (aralıksız), bu bir kahveyi ısıtabilcek olan enerjiye eş bir enerji oluştururdu.
  • Eğer bir insan 8 sene, 7 ay ve 6 gün bağırabilseydi (aralıksız), bu bir kahveyi ısıtabilcek olan enerjiye eş bir enerji oluştururdu.
  • Bir insan yılda en az 1460 rüya görür.
  • Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır.
  • Sağ elini kullananlar sol elini kullananlardan ortalama 9 yıl daha uzun yaşıyor.
  • Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.
  • İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.
  • Bir yılan 3 yıl uyuyabilir.
  • İşte dünyanın en pahalı kahvesi böyle üretiliyor! 
    Kanadalı girişimci Blake Dinkin, Tayland'da tam 20 tane filden oluşturduğu sürüyle dünyanın en pahalı ve en özel lezzetli kahvesi olarak bilinen "Black Ivory Coffee"yi üretiyor. Dinkin, meyvelerle karıştırıp fillere yedirdiği kahve çekirdeklerini , daha sonra fillerin dışkısından toplayarak çok farklı bir aroma elde ediyor.
  • İnsan midesi 2 haftada bir iç zarını yenilemek zorundadır aksi halde kendi kendini sindirir.
  • Gravity filminin bütçesi 100 Milyon dolarken, Hindistan Mars Uydusu projesinin toplam bütçesi 73 Milyon dolardır.
  • İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır.
  • Birçok ruj çeşidi balık pulu içerir.
  • Ukrayna’dan "gazino yapma sözüyle" alınan Varyag, Çin tarafından ülkenin kuzeyindeki Dalian limanında donatılarak uçak gemisi haline getirilmiş ve adı "Liaoning" olarak değiştirilmişti.
  • Doğum gününüzü en az 9 milyon kişiyle paylaşıyorsunuz.
  • Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.
  • Geceleri sabaha göre 1 cm daha kısa olursunuz.
  • 1800'lerin ortasına kadar Istakoz, fakir yemeğiydi. Eskiden, en fakirler ve köleler ıstakozla beslenirmiş. Fare yemekle eş değer tutuluyormuş. Şimdiyse en sosyete yemeklerden.

 

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