Bunları yiyenlerin yanına sivrisinek yaklaşmıyor! Sivrisinek kabusunu bitirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yaz ve sonbahar mevsiminin sinir bozucu sivrisinekleri vızıltıları, sızlanmaları, ısırmaları ve kaşınmaları ile sıkıntı bitmiyor. İçerideyken, etrafımızdaki sivrisinekleri kontrol etmenin yolları var, peki ya dışarıda olduğumuzda? En iyi çıkış yolu, bu sinir bozucu sinekleri doğal olarak uzaklaştıracak şeyleri yemek.
Kokusuyla sivrisinekleri doğal olarak uzaklaştırdığı yiyecekler vardır. Yaz aylarında onları daha fazla yerseniz, büyük olasılıkla kendiniz bir sivrisinek kovucuya dönüşeceksiniz. Bunu yapmak için aşağıdakileri diyetinize ekleyin.
SARIMSAK VE SOĞAN
Sivrisinekleri kovmasıyla ünlüdür, sarımsak ve soğan tüketildiğinde allisin adı verilen bir bileşik salgılamanıza neden olur. Bu bitki ailesinin arpacık soğanı ve frenk soğanı gibi diğer üyeleri de aynı şekilde işlev görür. İster çiğ tüketin ister yemeklerinize ekleyin.
ELMA SİRKESİ
Sinir bozucu sivrisinekler, elma sirkesi tükettikten sonra vücudunuzun saldığı kokuyu uzaklaştırır. Küçük çelimsizlere çekici gelmemesi için normal vücut kokunuzu değiştirir. Her gün bir yemek kaşığı sirkeyi olduğu gibi içerek veya bal, çorba veya salatalara ekleyerek tüketmeye çalışın.
ACI BİBER
Acı biberi seviyorsanız, işte bonusunuz: Sivrisinekleri kovuyorlar. Sivrisinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olan ısı üreten bir bileşik olan kapsaisin içerirler. Onları favorilerinize ekleyin.
LİMON OTU
Bu, popüler bir böcek kovucu olan citronella adlı bir yağ içerir.
FASULYE, MERCİMEK, DOMATES
Bu üçü bir arada gruplandırılmıştır çünkü hepsi, böcek kovucu bir koku salmanızı sağlayan bir bileşen olan tiamin içerir. Yemeğinizi domatesle tatlandırın ve yan veya meze olarak fasulye ve mercimek yiyin.
B1 VİTAMİNİ
Empire State Lyme Hastalığı Derneği'ne göre bu teori bazıları tarafından onaylanıp, bazıları tarafından reddedilse de, bu vitamin sivrisinekleri kovmak için vücut kokunuzu değiştirir. Bu vitaminin kaynakları arasında süt, fındık, yulaf, portakal ve bezelye bulunur.
UZAK DURULMASI GEREKENLER
Bir araştırma, alkolün cildinize daha fazla sivrisinek konmasına neden olabileceğini göstermiştir. Başka bir çalışma, bira içmenin kişinin vücut kokusunu değiştirdiğini ve daha fazla sivrisinek çekmesine neden olduğunu öne sürerek biraya özellikle dikkat çekti.
- Tuzlu Yiyecekler: Yüksek tuz tükettiğinizde, vücudunuzda daha yüksek miktarda laktik asit bulunur ve bu da sizi sivrisinek ısırıklarına daha yatkın hale getirir.
- Şekerli gıdalar: Yine de tartışma altında, sivrisinekleri cezbetip çekmediklerine dair somut bir kanıt yok. Onları görmekten bile nefret ediyorsanız, tatlılardan da vazgeçebilirsiniz.
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