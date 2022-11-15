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Bunu da yaptı… Elon Musk, Twitter’da tartıştığı çalışanı kovdu

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Musk, Twitter'da çalışanları işten çıkarmaya devam ediyor. Son olarak platformla ilgili tweet atan Musk'a bir Twitter çalışanı yanıt verip yeni patronuyla aynı fikirde olmadığını ifade edince olanlar oldu. Musk, tweet'lerini "kovuldu" olarak sonlandırdı.
Bunu da yaptı… Elon Musk, Twitter’da tartıştığı çalışanı kovdu

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO’su şirkette fırtınalar estirmeye devam ediyor. Binlerce çalışanı işten kovan, proje teslim tarihlerinde sert bir tavır sergileyip çalışanların ofiste uyumalarına neden olan, öğle yemeklerini kaldıran ve uzaktan çalışmayı sonlandıran Musk bu defa da Twitter üzerinde bir çalışanıyla tartıştıktan sonra işine son verdiğini açıkladı.

Olay, Musk’ın Twitter uygulamasının Android cihazlardaki hızı için bir özür tweet’i atması ve ardından yazılım mühendisi Eric Frohnhoefer’ın, Musk ile aynı fikirde olmadığını belirten bir tweet atmasıyla başladı.

HERKESİN ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Pazar öğleden sonra Musk, Twitter uygulamasının farklı ülkelerdeki hızı hakkında bir tweet attı. Ardından da Twitter’ın Android ekibinde çalışan Frohnhoefer, Musk’ın yorumuna şaşırarak, “6 yılımı Android için Twitter’da çalışarak geçirdim ve bunun yanlış olduğunu söyleyebilirim” diye yazdı.

Musk da Twitter’ın Android’de yavaş olduğu konusunda ısrar ederek ve Frohnhoefer’e sosyal medya şirketiyle geçirdiği süre boyunca sorunu düzeltmek için ne yaptığını sorarak yanıt verdi: “Twitter Android’de süper yavaş. Bunu düzeltmek için ne yaptın?”

Frohnhoefer, yavaşlamalara neyin sebep olabileceğine ilişkin değerlendirmesiyle birlikte, iş yerinde yaptıklarının bir listesini yayınladı.

DİĞER KULLANICILAR UYARDI

Bazı Twitter kullanıcıları, böyle halka açık bir forumda patronuyla aynı fikirde olmayıp tartıştığı için Frohnhoefer’ı uyardı. Bir kullanıcı, “20 yıldır geliştiriciyim. Ve patronunuzu özel olarak bilgilendirmeniz gerektiğini size söyleyebilirim” diye yazdı. Frohnhoefer da “Belki de sorularını özel olarak sormalı. Belki Slack veya e-posta kullanabilir” diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da Musk’ı etiketleyerek “Bu tür bir tavırla, muhtemelen bu adamı ekibinizde istemiyorsunuz” diye yazdı. Musk da “Kovuldu” diye yanıt verdi.

Musk, Twitter yönetiminin başına geçtiğinden beri şirket ile ilgili aldığı kararlarda sert bir şekilde eleştiriliyordu.

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