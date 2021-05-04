"Kıbrıs Cumhuriyeti', Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumlar kadar ortağı olduğu bir siyasi yapıdır."

İşte açıklama;

Kıbrıs Cumhuriyeti', Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumlar kadar ortağı olduğu bir siyasi yapıdır. Tarihsel olarak yaşananlardan kaynaklanan anomalilere girmek istemem ancak Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyetinden kaynaklanan haklarının tartışma konusu yapılması ve insanlarımızın birinin veya bir diğerinin siyasi malzemesiymiş gibi tartışılmaya çalışılması kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir tartışmayı yapmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bunu hem Sayın Tatar'ın hem de Sayın Anastasiadis'in çok iyi bilmesi gerekir.