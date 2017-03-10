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Bunu Okuduktan Sonra Klozet Kapağına Tuvalet Kağıdı Sermeyeceksiniz!

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Bunu Okuduktan Sonra Klozet Kapağına Tuvalet Kağıdı Sermeyeceksiniz!
Temizlik kaygısıyla yaptığımız şeylerden birisi de klozet kapağına tuvalet kağıdı sermek... Peki ya bunun hiç de doğru bir şey olmadığını söylesek?

Dünyanın her yerinde yaygınlaşan onlarca alışkanlık var. Bunlardan bir çoğu da temizlik ve temiz olma isteğiyle yapılıyor. Tuvalette temizlik de epey kaygılanılan bir şey örneğin ve tuvalet alışkanlıkları çok önemseniyor. Tuvalette yaptığınız her şey, hem sizin hem de sizinle aynı tuvaleti kullanan insanların sağlığıyla doğrudan ilişkili. Klozet kapağına tuvalet kağıdı sermek de alınan önlemlerden birisi. Peki ya size bunun çok yanlış olduğunu söylersek?

Eğer siz de klozet kapağına tuvalet kağıdı seren insanlardan biriyseniz, bundan sonrasını biraz daha dikkatle okumanız gerek. Klozete oturmadan önce tuvalet kağıdı seriyorsanız, büyük bir yanlış yaptığınızı söylememiz gerek. Muhtemelen bunu yaparak çok doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz, ancak hiç de öyle değil.

Klozet kapakları, hem konfor sağlamak, hem de esasında sizi hastalık ve bakterilerden uzak tutmak için kullanılıyor. Yani aslında klozet kapağı, herhangi bir bakteriyi taşımamak üzere tasarlanmış. Öyleyse, bunu bakterilerden ve hastalıklardan kaçınmak için yapmanızın aslında pek de bir mantığı yok. Sadece zahmete giriyorsunuz... Üstelik zararı da var!

Zararı var, derken ciddiyiz. Bunu uzmanlar şu şekilde açıklıyor: sizden önce giren kişi sifonu çektiği anda bakteriler, 2-3 metre uzağa kadar yayılıyor. Eh, tuvalet kağıdını klozetten 5 metre uzağa koymak pek de akıllıca bir iş olmadığı ve dünyanın her yerinde tuvalet kağıdı hemen klozetin dibinde olduğu için, birçok bakteri doğrudan tuvalet kağıdına hapsoluyor. Yani aslında siz, klozete bakterilerden kaçınmak için tuvalet kağıdı serdiğinizde, olası bakterilere doğrudan temas sağlıyorsunuz. Bu, olabilecek en tuhaf şey olsa gerek. Korunmaya çalışırken kendinize zarar veriyorsunuz...

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