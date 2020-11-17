Bunu Yapanlar Hayatta Daha Mutlu Oluyor

Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Webtekno'da yer alan habere göre, oyun oynamanın manevi yönüne dikkat çeken bilim insanları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

OYUN OYNAYANLAR DAHA MUTLU

Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü, iki bilgisayar oyununa odaklandığı bir araştırma gerçekleştirdi. Oyuncuların, ne kadar süre oyun oynadığı anonim olarak paylaşıldı. 18 yaşındaki 3 bin 274 oyuncu katıldığı araştırmada, oyun oynayan kişilerin, oynamayanlara göre daha mutlu olduğu ortaya konuldu.

ARAŞTIRMA SAHİBİ KONUŞTU

Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, ilginç bir gerçek ortaya çıktı. 18 yaşındaki 3 bin 274 kişinin katıldığı araştırmaya göre, günlük hayatında oyun oynayan kişilerin, oynamayanlara göre daha mutlu olduğu ortaya konuldu.

Webtekno'da yer alan habere göre, oyun oynamanın manevi yönüne dikkat çeken bilim insanları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

OYUN OYNAYANLAR DAHA MUTLU

Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü, iki bilgisayar oyununa odaklandığı bir araştırma gerçekleştirdi. Oyuncuların, ne kadar süre oyun oynadığı anonim olarak paylaşıldı. 18 yaşındaki 3 bin 274 oyuncu katıldığı araştırmada, oyun oynayan kişilerin, oynamayanlara göre daha mutlu olduğu ortaya konuldu.

ARAŞTIRMA SAHİBİ KONUŞTU

Araştırmayı düzenleyen Profesör Andrew Przybylski, araştırma sayesinde ulaştıkları sonuçlarla ilgili olarak "İncelediğimiz oyunlardan birini günde 4 saat ve her gün oynarsanız oynamayan birinden önemli ölçüde daha mutlu hissettiğinizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Przybyslki, 40 yıl önce yapılan araştırmalarda ise ne kadar uzun süre oyun oynanırsa kişilerin o kadar mutsuz olduğunun ortaya çıktığını da dile getirdi.

"DAHA FAZLA OYUN İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Profesör Andrew Przybylski, daha kapsamlı araştırmalar için diğer oyun üreticilerini de benzer istatistikleri paylaşmaya davet etti. "Zaman içerisinde daha fazla oyun ve daha fazla oyuncu üzerinde çalışmamız gerekiyor" diyen profesör, psikologların dünyadaki tüm oyun alanlarını incelemesine izin verilmesi gerektiğini de dile getirdi.

"YENİ ARKADAŞLIKLAR KURULUYOR"

Przybylski, ayrıca "Bu bilgilerle birlikte bir zorbalık teorisi oluşturabilir veya insanların nasıl yeni arkadaşlıklar kurduğunu öğrenebiliriz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, "oyun oynama bozukluğunu" bir hastalık olarak resmen kabul etmişti