 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

“Bunun için herkesin ciddiyet, kararlılık ve sıkı çalışma ortaya koyması gerek"

»
“Bunun için herkesin ciddiyet, kararlılık ve sıkı çalışma ortaya koyması gerek"
Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün Baf’ta gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “ülkenin kahramanlarına karşı olan görevlerini Kıbrıs sorununun çözülmesiyle yerine getirebileceklerini” söyledi.

Simerini ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis’in dün Baf’ta, Evagoras Palikaridis’i anma amacıyla düzenlenen ayine yatığı konuşmada, Palikaridis ve diğer kahramanlara olan borçlarını ancak “Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırarak ve vatanı yeniden birleştirerek” ödeyebileceklerini söylediğini yazdılar.

Hrsitodulidis ayrıca, “bunun için herkesin ciddiyet, kararlılık ve sıkı çalışma ortaya koyması gerektiğini” ifade etti.

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris de bir diğer anma etkinliğinde konuşma yaptı ve çözümsüzlükten Türkiye’nin sözde uzlaşmaz tutumunun sorumlu olduğunu öne sürdü.

Öte yandan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü politikasına eleştirilerini sürdürerek yeni bir stratejiye gerek olduğunu yineledi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise bir başka etkinlikteki açıklamasında, Anastasiadis’in müzakerelerde ciddi konulara geçmeden önce dönüşümlü başkanlık, Türk askerinin adada kalması  gibi konuları, yapacağı bir referandumla halka sorması gerektiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’ye Süre Verdi12 Mart 2017 Pazar 11:56
  • Simerini Gazetesinin Anketi12 Mart 2017 Pazar 11:54
  • “Anastasiadis: “Bahaneler çıkmaza mazeret olamaz”12 Mart 2017 Pazar 11:35
  • Çok uluslu sivil savunma tatbikatı bugün de devam ediyor11 Mart 2017 Cumartesi 12:32
  • "Adımların açıklanmaması daha iyi"11 Mart 2017 Cumartesi 12:31
  • Çipras: “ümit kaybolmuş değil…”11 Mart 2017 Cumartesi 12:27
  • Mormenkeşe köyünde bulunan taşınmaz mal üzerine inşaa edilen binaya ilişkin karışıklık11 Mart 2017 Cumartesi 12:26
  • Kiprianu Belçika Büyükelçisi ile görüştü11 Mart 2017 Cumartesi 12:24
  • Güney Kıbrıs kara para aklanmasıyla ilgili listenin dışında kaldı11 Mart 2017 Cumartesi 12:23
  • BM Genel Sekreterliği’ne mektup gönderildi11 Mart 2017 Cumartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti