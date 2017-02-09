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“Bunun yasalardaki yeri çok açık ve nettir. Sorumluluk işverenindir"

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“Bunun yasalardaki yeri çok açık ve nettir. Sorumluluk işverenindir"
Dev-İş, iş kazalarının ardından işverenin de yargılanmasını talep etti.

Dev-İş’ten yapılan açıklamada, ülkede “iş kazalarının ve cinayetlerinin hız kesmediği” belirtilerek, denetimsizlik, sendikasız çalışma koşulları ve yasal bağlayıcılığı olan işçi sağlığı-güvenliği kriterlerinin uygulanmamasının bedelinin çok ağır olduğu kaydedildi.

Hafta sonu Çayırova’da yaşanan iş cinayetinin de bunun en korkunç örneğini oluşturduğu ifade edilen Dev-iş açıklamasında, “DEV-İŞ olarak bunca zamandır dile getirdiğimiz ve mücadelesini verdiğimiz iş güvencesi ve sendikalaşma noktalarının önemi ve ihtiyacı her geçen gün daha da hissedilmektedir. Bu iş cinayeti de ne yazık ki, sendikasız ve işçi sağlığı-güvenliği koşullarının yerine getirilmediği koşullarda meydana gelmiştir. Tam da bu koşulların yokluğu, bu tür kazalara sebebiyet vermektedir” denildi.
Dev-İş açıklamasında, iş cinayetiyle ilgili davanın yakın takipçisi olunacağı ifade edilerek, kimin ihmali olduğunun araştırılacağı fakat gazetelere yansıyan haberlerde açık bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı kriterlerinin yerine getirilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bunun yasalardaki yeri çok açık ve nettir. Sorumluluk işverenindir. İhmal de işverenin sorumluluğunu yerine getirmediğinden kaynaklanmaktadır. Açık çağrımızdır, iş veren de yargılansın” ifadeleri yer aldı.

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