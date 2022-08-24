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Buradan da dışlandık! New York'ta 3'lü görüşme yok!

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Liderlerin New York programlarında üçlü görüşme randevusu yok!
Buradan da dışlandık! New York'ta 3'lü görüşme yok!

Fileleftheros, “Programlarında Randevu Yok” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununda hâkim olan durumun, ne liderlerin Genel Sekreter’le görüşmesi ne de müzakerelerin yeniden başlaması hedefli çabaları canlandırma hareketleri için perspektif yarattığını yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının, diyaloğa oturmak için egemen eşitliğinin tanınmasında ısrar ettiğini, Rum tarafının da Türk taleplerine dair bir görüşmeye girmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu hatırlatan gazete, Genel Sekreter’in de bugünkü olgularla gayriresmî olsa bile bir üçlü görüşme çağrısı yapmak için “tutuşmadığını”, iki liderle ayrı ayrı görüşmekle yetineceğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının şu ana kadar Anastasiadis’in New York seyahatiyle ilgili resmi açıklama yapmadığını, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise Guterres’in üçlü görüşme çağırmasındaki zorlukları doğrulayan açıklamalar yaptığını kaydetti; Tatar’ın BRT’de yayımlanan açıklamalarından geniş bir özet aktardı.

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