Burak Alsan: Altyapısından yetiştiğim kulüpte başarıya ulaşmak tarif edilemez bir duygu

Miracle Değirmenlik SK’nin başarılı ve genç futbolcusu Burak Alsan, takım olarak çok zorlu ve uzun bir süreç geçirdikten sonra Süper Lig’e çıkmaya hak kazandıklarını belirterek, “Altyapısından yetiştiğim kulüpte başarıya ulaşmak tarif edilemez bir duygu”

AKSA 1. Lig’de Play-Off turlarını şampiyon olarak tamamlayan Miracle Değirmenlik SK, Süper Lig’e çıkmaya hak kazanmıştı.

Başarının mimarlarından biri olan Miracle Değirmenlik SK’nin genç ve başarılı futbolcusu Burak Alsan, Kıbrıs Postası’na özel açıklamalarda bulundu.

ALSAN: HEDEFE ULAŞMAK HERKES İÇİN MUTLULUK VERİCİ OLDU

Alsan, takım olarak çok zorlu ve uzun bir süreç geçirdikten sonra bu başarıya ulaştıklarını belirterek, “Sonunda hedefe ulaşmak herkes için mutluluk verici oldu” dedi.

Sezonun ilk devresini ‘ortalama düzeyde’ bitirdiklerini; sezonun ikinci devresini ise daha başarılı ve şampiyonluk hedefine odaklanmış bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Alsan, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İkinci devre galibiyet serileri aldık. Kural hatası sonrası 3 puanımız silinmişti. Bu motivasyonumuzu belli oranda düşürse de ardından hemen toparladık. Yeniden hedefimize odaklandık ve başarıya ulaştık.”

Alsan, sezon içerisinde Miracle Değirmenlik olarak çok defa liderlik şansı elde ettiklerini, fakat bu fırsatları değerlendiremedikleri için Play-Off’lara kaldıklarını ifade etti.

Play-Off’ları şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig’e çıkma hedefine ulaştıklarını hatırlatan Alsan, “Zorlu ve uzun bir süreçten sonra Süper Lig’e çıkmak çok güzel bir his” dedi.

“ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİM KULÜPTE BAŞARIYA ULAŞMAK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU”

Alsan, Miracle Değirmenlik’in Süper Lig’e çıkmayı garantilemesi sonrasında çok duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Sonuçta biz bir köy takımıyız. Altyapısından yetiştiğim kulüpte başarıya ulaşmak tarif edilemez bir duygu” ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlarda Miracle Değirmenlik’te oynayan büyüklerini tribünlerden izleyip onlara destek verdiğini anımsatan Alsan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Şu anda bizim bu formayı giyip takımımızı başarıya taşımamız benim için çok değerli. Kendim ve genç takım arkadaşlarım için konuşmam gerekirse bizim için çok mutluluk verici oldu.”

KIBRIS FUTBOLUNDA GENÇLERE VERİLEN DEĞER…

Alsan, Kıbrıs futbolunda genç sporcuların yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, “Genç futbolcular olarak daha fazla süre almalıyız. Piyasaya daha fazla genç sürmemiz gerekiyor” dedi.

Gençlerin Kıbrıs futbolunda daha fazla süre alabilmesi noktasında kulüplere ve antrenörlere büyük işler düştüğünü vurgulayan Alsan, “Yaşı yüksek futbolculara çok fazla bonservis ödeniyor. Eğer bu paralar altyapıya yatırılırsa daha fazla gelişeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HER ÜLKENİN BİR AJAX’I OLMALI”

Alsan, Hollanda ekiplerinden Ajax’ın ‘genç futbolcuları yetiştirme ve piyasaya kazandırma’ konusundaki başarılarından yola çıkarak, “Her ülkenin bir Ajax’ı olmalı. Umarım bundan sonraki süreçte gençlere daha çok değer verilir” dedi.

KKTC’nin uluslararası alanda tanınmamış bir ülke olmasının futbola yansımalarıyla ilgili olarak Alsan, "Tanınmamış bir ülke olduğumuz için futbolda çok amatörüz” açıklamasında bulundu.

“ÜLKEDE FUTBOLA İŞ GÖZÜYLE BAKILMIYOR”

Alsan, ülkede futbola iş gözüyle bakılmadığını, eğer futbola iş gözüyle bakılırsa daha profesyonel bir spor ortamı oluşacağını ifade ederek, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Amatörlük bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Üzerimizden bu amatörlüğü atıp profesyonel bir ortamda futbol oynamayı umuyorum. En büyük temennim de futbolcuların artık hak ettiği değeri görebilmesi.”

“KIBRIS’TA ADINDAN ÇOKÇA BAHSEDİLEN BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM”

Alsan, ilerleyen dönemdeki hayalleri ve hedefleriyle ilgili olarak, ‘Kıbrıs futbolunda adından çokça bahsedilen, karakterli, başarılı ve gençlere örnek olabilecek’ bir futbolcu olmak isteğini söyledi.

Gerekli imkanlar sağlanırsa Türkiye’de ya da yurt dışında da futbol oynamayı hedeflediğini ifade eden Alsan, şartların olgunlaşması durumunda yol haritasını bu şekilde belirleyebileceğini sözlerine ekledi.