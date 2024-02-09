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Burak Maviş: Çayırova ve Şehit Yalçın ilkokulları binalarının güvenli olmadığı altı ay sonra ortaya çıktı

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitime başladıktan altı ay sonra Çayırova İlkokulu ve Şehit Yalçın İlkokulunun binalarının güvenli olmadığının ortaya çıktığına açıklayarak, bunu “üzeri örtülemeyecek bir kabahat” olarak niteledi.
Burak Maviş: Çayırova ve Şehit Yalçın ilkokulları binalarının güvenli olmadığı altı ay sonra ortaya çıktı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, okullarda deprem performans analizi sonuçlarının ve projelerin paylaşılmasında çok geç kalındığını belirterek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun basına yaptığı açıklamada Şehit Yalçın İlkokulu’na 2 ve Çayırova İlkokulu’na 5 adet prefabrik sınıf yapılacağını söylediğini aktardı. Maviş, “Eğitim Bakanlığının hızlı çözüm üretmesi bardağın dolu tarafıdır. Bardağın boş tarafı ise konteyner sınıflara çocukların hapsolması ve hali hazırda kullanılan diğer okul binalarının sağlamlığı ile ilgili ortaya çıkan güvensizliktir. Sıradaki okul hangisi olabilir sorusuna kim cevap verebilir? Eğitime başladıktan 6 ay sonra Çayırova İlkokulu ve Şht. Yalçın İlkokulunun binalarının güvenli olmadıkları ortaya çıktı. Bu üzeri örtülemeyecek bir kabahattir. Bu özrü kim üstlenecek?” ifadelerini kullandı.

“Konteyner/prefabrik sınıflar artık gerçeğimiz olmaktan çıkarılmalıdır” diyen Maviş, vatandaştan ve kurumlardan kesilen vergilerle deprem fonunda biriken 613 milyon Türk lirası olmasına rağmen, saha çalışmaları, vize ve ihale süreçleri tamamlanmış olmasına rağmen neden betonarme veya çelik okul binalarına başlanamadığını sordu.

Maviş, “Konteyner sınıf yerleştirilen okullarımızın yeni binaları ne zaman inşa edilecek? Binalarının güçlendirilmesi gereken diğer okullarımızda inşaat faaliyetleri ne zaman başlayacak? Felaketlerin ne kadar korkutucu olduğunu anlamanız ve bu topluma bunu yaşatmamanız için neyi bekliyorsunuz?” sorularını da sorarak, öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir riske yer olmadığını vurguladı.

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