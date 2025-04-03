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Burak Maviş: Cumhurbaşkanlığı seçimi, çözüm ve barış için tarihi bir fırsat

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Burak Maviş: Cumhurbaşkanlığı seçimi, çözüm ve barış için tarihi bir fırsat
Burak Maviş: Cumhurbaşkanlığı seçimi, çözüm ve barış için tarihi bir fırsat

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıslı Türkler için yalnızca bir lider tercihi değil, aynı zamanda çözüm, barış ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yönünde açık bir irade beyanı olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Maviş, Cenevre ve Kıbrıs’taki müzakerelerde uzlaşı sağlanan konuların güven inşası açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, bu sürecin siyasi irade ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut yönetimin bu iradeyi göstermediğini ifade eden Maviş, teknik komitelerin işlevsiz hale getirildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) süreci izlemek üzere temsilci atamasının müzakereleri yeniden şekillendirebileceğini kaydeden KTÖS Genel Sekreteri Maviş, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini daha güçlü ve yüksek sesle ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

“Bu seçim, halkımızın haklarını, kimliğini ve çözüm vizyonunu sahiplenmesi açısından kritik bir dönemeçtir” diyen Maviş, barışa ve çözüme olan kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

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