Burak Maviş: Kamu ve özel sektör çalışanlarının alım gücü korunmalı

KTÖS Genel Sekreter Burak Maviş, pahalılık artışının maaşlara yılda üç kez uygulanması yönünde alınan kararın asgari ücretlilere de uygulanması gerektiğini belirterek, “Kamu ve özel sektör çalışanlarının alım gücü korunmalıdır” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Sendikası (KTÖS) Genel Sekreter Burak Maviş, Başbakan Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünden hayat pahalılığı artışının kamu maaşlarına yılda 3 kez uygulanması yönünde karar aldıklarını duyurmasının ardından Kıbrıs Postası’na konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, kamu ve özel sektör çalışanlarının alım gücünün korunması gerektiğini belirterek, hayat pahalılığı artışının maaşlara yılda üç kez uygulanması yönünde alınan kararın, asgari ücretlilere de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Maviş, devlet bütçesi oluşturulmadan, sendikalarla ‘mali protokol’ masasının kurulması gerektiğini ve tüm çalışanların maaş/ücret ve özlük haklarının sosyal diyalog ve müzakere yolu takvimlendirilmesi gerektiğini işaret etti.

Maaşlara sadece hayat pahalılığı artışı ile yol alınamayacağını belirten Maviş, eş zamanlı vergi dilimleri, muafiyetlerinin güncellenmesinin ve öğretmenler ile ilgili oluşan anomalilerin de düzenlenmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Maviş, enflasyon, zamlar ve Türk Lirası’nın değer kaybının vatandaşın refahını olumsuz etkilediğini belirterek, fakirleşmenin etkisinin en çok sosyal, kültürel alanda hissedildiğini, okullar ve eğitimin de bundan payını aldığını ifade etti.

Maviş, Maliye Bakanlığı’na gerekli ‘mali protokol’ çağrısını yazılı gönderdiklerini belirterek, demokratik eylem haklarının saklı olduğunu hatırlattı.