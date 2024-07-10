  • BIST 10772.31
  • Altın 2505.184
  • Dolar 32.8731
  • Euro 35.5827
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Burak Maviş: Müzakereler, anlamlı ve sonuç odaklı olarak yeniden başlamalı

» »
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, müzakerelerin aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı olacak şekilde yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.
Burak Maviş: Müzakereler, anlamlı ve sonuç odaklı olarak yeniden başlamalı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, müzakerelerin aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı olacak şekilde yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Maviş, olası çıkmazların çözümü için taraflarca üzerinde mutabık kalınan bir mekanizma olması ve bu şekilde her iki toplumun ayrı ayrı ve eşzamanlı referandumlarda onayına sunulacak kapsamlı bir çözüm anlaşmasına varılması gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Maviş, “Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar adanın her iki tarafına hitap eden mektubunda, Kıbrıs adasının uzlaşmayı ve yeni bir yol bulmayı hak ettiğini ifade ederek Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için farklı düşünmemiz gerektiğinin altını çizdi.” ifadelerini kullandı.

Maviş, Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği (CPDC) ve Barış için Kararlılık (Apofasi Irinis) ortak açıklamasını fikirsel olarak desteklediklerini açıkladı.

KTÖS Yönetim Kurulu olarak, üzerinde mutabık kalınan çerçeveye dayalı olarak ve müzakerelerde elde edilmiş tüm çözüm müktesebatını dikkate alarak yenilenmiş bir sürecin yeniden başlatılması yönündeki çabaları desteklemeye ve Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözüme katkıda bulunmaya hazır olduklarını vurgulayan Maviş, bu bağlamda da Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği (CPDC) ve Barış için Kararlılık (Apofasi Irinis) ortak açıklamasını fikirsel olarak desteklediklerini kaydetti.

Maviş şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs'ta süregelen statüko kabul edilemez, tehlikeli ve sürdürülemez olup, toplumlarımızda yaşamın her alanını etkileyen derin bir sosyal ve kültürel bölünme yaratmaktadır. Ayrıca ekonomik olanakları olumsuz etkilemekte, eğitim ve kültürel etkileşimin önünde bariyerler oluşturmakta ve en önemlisi de barış, uyum ve refah içinde bir Kıbrıs'a ulaşılmasını engellemektedir.

Adada bir çözüme acilen ihtiyacımız vardır. Statükonun devamı, her iki toplumda da Kıbrıslıların kayda değer yeteneklerini kullanmalarını, ortak yönetim ve iş birliği yoluyla gerçek potansiyellerine ulaşmalarını ve önlerindeki küresel zorluklara ve risklere karşı daha etkili bir şekilde yanıt vermelerini zorlaştırmaktadır.

Ancak bu sefer farklı bir yol izlenmelidir: Müzakereler aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı olacak şekilde yeniden başlamalı, olası çıkmazların çözümü için taraflarca üzerinde mutabık kalınan bir mekanizma olmalı ve bu şekilde her iki toplumun ayrı ayrı ve eşzamanlı referandumlarda onayına sunulacak kapsamlı bir çözüm anlaşmasına varılmalıdır. Statüko kabul edilemez ve sürdürülemez olduğundan, statükonun devamı olası sonuçlar arasında yer almamalıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: Skandalın üstü örtülmek isteniyor10 Temmuz 2024 Çarşamba 12:42
  • Girne Çarşısı’na tedbir kararları alındı10 Temmuz 2024 Çarşamba 12:35
  • LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı10 Temmuz 2024 Çarşamba 12:02
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından çalıştay düzenlendi10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:15
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:14
  • Güney'deki tutuklamalar... Hasipoğlu: Konunun Kıbrıs konusuyla alakası yok09 Temmuz 2024 Salı 15:54
  • Erhürman: İstifa denen onurlu bir müessese var09 Temmuz 2024 Salı 15:29
  • Polis denetimleri hız kesmiyor... 96 Araç daha trafikten men edildi...09 Temmuz 2024 Salı 15:28
  • Oğuz Köse görevden alındı...09 Temmuz 2024 Salı 15:27
  • Tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik...09 Temmuz 2024 Salı 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti