Burak Maviş: Tarihte ilk defa okul açamıyoruz!

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların açılışının ertelenmesi ile ilgili yaptığı konuşmada, "Tarihte ilk defa okul açamıyoruz!" dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin eğitimde yaşanan sorunları planlama eksikliğine bağlayarak eleştirilerde bulundu.

Maviş, tarih boyunca ilk defa okulların açılmadığını ve bu durumu “başkanlık sevdası” yüzünden gerçekleşen bir başarısızlık olduğunu söyledi.

Maviş, ülkede herhangi bir olağanüstü hal, savaş veya doğal afet olmamasına rağmen, okulların açılmasına engel olan sebeplerin sistemli bir şekilde çözülmediğini belirtti.

Maviş, öğretmen sendikalarının grev kararına karşılık olarak hükümetin, önceden bilinen sorunları çözmek yerine okulların açılışını ertelediğini ifade etti.

Eğitimde yaşanan sıkıntıların şantiye, tadilat veya kadro eksikliklerinden değil, yetkililerin planlama yapmamasından kaynaklandığını belirten Maviş, “Öğretmenler ve okul yöneticileri okulların açılması için ellerinden geleni yaparken, öğrencilerin hayalleri başkanlık sevdası uğruna baltalandı” dedi.

Okullardaki son duruma dair veriler paylaşan Maviş, şunları sıraladı:

Kullanım dışı olan okul sayısı: 19

Konteyner kurulan okul sayısı: 25

Güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısı: 10

Tadilatların devam ettiği okul sayısı: 8

Raporlaması tamamlanmayan okul sayısı: 39

Geçici öğretmen ihtiyacı: 240

Atanmayan öğretmen sayısı: 0

Özel eğitim öğretmeni ihtiyacı: 10

Maviş, hükümetin eğitimdeki eksiklikleri kapatmak yerine devlet imkanlarını parti yararına kullanmayı tercih ettiğini öne sürerek, çocukların eğitimini siyasi çıkarları için kullananlara tepkilerini dile getirdi.

Maviş, tüm eğitim emekçilerini, 16 Eylül Pazartesi günü saat 09.20’de elçilik önünde yapılacak eyleme davet etti.