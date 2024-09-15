  • BIST 9685.49
  • Altın 2813.908
  • Dolar 33.8863
  • Euro 37.5669
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKadınların gönüllülük esasıyla RMMO’ya alınması tartışılıyor

Burak Maviş: Tarihte ilk defa okul açamıyoruz!

» »
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların açılışının ertelenmesi ile ilgili yaptığı konuşmada, "Tarihte ilk defa okul açamıyoruz!" dedi.
Burak Maviş: Tarihte ilk defa okul açamıyoruz!

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin eğitimde yaşanan sorunları planlama eksikliğine bağlayarak  eleştirilerde bulundu.

Maviş, tarih boyunca ilk defa okulların açılmadığını ve bu durumu “başkanlık sevdası” yüzünden gerçekleşen bir başarısızlık olduğunu söyledi.

Maviş, ülkede herhangi bir olağanüstü hal, savaş veya doğal afet olmamasına rağmen, okulların açılmasına engel olan sebeplerin sistemli bir şekilde çözülmediğini belirtti.

Maviş, öğretmen sendikalarının grev kararına karşılık olarak hükümetin, önceden bilinen sorunları çözmek yerine okulların açılışını ertelediğini ifade etti.

Eğitimde yaşanan sıkıntıların şantiye, tadilat veya kadro eksikliklerinden değil, yetkililerin planlama yapmamasından kaynaklandığını belirten Maviş, “Öğretmenler ve okul yöneticileri okulların açılması için ellerinden geleni yaparken, öğrencilerin hayalleri başkanlık sevdası uğruna baltalandı” dedi.

Okullardaki son duruma dair veriler paylaşan Maviş, şunları sıraladı:

  • Kullanım dışı olan okul sayısı: 19
  • Konteyner kurulan okul sayısı: 25
  • Güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısı: 10
  • Tadilatların devam ettiği okul sayısı: 8
  • Raporlaması tamamlanmayan okul sayısı: 39
  • Geçici öğretmen ihtiyacı: 240
  • Atanmayan öğretmen sayısı: 0
  • Özel eğitim öğretmeni ihtiyacı: 10

Maviş, hükümetin eğitimdeki eksiklikleri kapatmak yerine devlet imkanlarını parti yararına kullanmayı tercih ettiğini öne sürerek, çocukların eğitimini siyasi çıkarları için kullananlara tepkilerini dile getirdi.

Maviş, tüm eğitim emekçilerini, 16 Eylül Pazartesi günü saat 09.20’de elçilik önünde yapılacak eyleme davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Geri adım atılması, çelişkiye düşülmesi gibi bir durum yok15 Eylül 2024 Pazar 16:32
  • HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)15 Eylül 2024 Pazar 16:26
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 349 Sürücü Rapor Edildi15 Eylül 2024 Pazar 16:18
  • Girne'de Kumarhane Hırsızlığı: Bankamatik Kartı Çalındı15 Eylül 2024 Pazar 16:16
  • Yeniboğaziçi'nde Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Kanunsuz Bıçak Taşımak Suçlarından Olay15 Eylül 2024 Pazar 16:14
  • Lefkoşa’da Şiddet Olayı: Genç Kadın Darp Edildi ve Zorla Alıkonuldu15 Eylül 2024 Pazar 16:13
  • Şüpheli Ölüm: Nihat İlkan Hayatını Kaybetti15 Eylül 2024 Pazar 16:11
  • Öğretmenler eylem yapıyor14 Eylül 2024 Cumartesi 21:52
  • TDP Hükümeti istfaya çağırdı14 Eylül 2024 Cumartesi 21:50
  • Okulların açılışı ertelendi!14 Eylül 2024 Cumartesi 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti