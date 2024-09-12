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Burak Maviş: Tüm okullara 218 konteyner yerleştirildi, bu övünülecek bir durum değil

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, 16 Eylül günü okulların açılacağını ifade ederek, "Tüm okullara 218 konteyner yerleştirildi, bu övünülecek bir durum değil" dedi.
Burak Maviş: Tüm okullara 218 konteyner yerleştirildi, bu övünülecek bir durum değil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Lefke, Yedidalga, Yeşilyurt, Karaoğlanoğlu ve Çatalköy’deki okullarda yapılan güçlendirme ve yeni inşaat çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Maviş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile de görüşerek, sorunları irdeledi. Maviş, benzer ziyaretleri yaz aylarında KTMMOB ve İMO ile birlikte de yaptıklarını hatırlattı.

Maviş, Anıtlar Yüksek Kurulu’nda listeli bina olan Lefke İstiklal İlkokulu’nda da restorasyon yapılacağını belirterek, okula konteyner sınıflar yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Maviş, Yeşilyurt İlkokulu’nun konteyner sınıflar ile ikinci yılına girdiğini hatırlatarak, bir yıl içinde yeni binaların yapılamamasının izahı olamayacağını söyledi.

Maviş, özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu’nun raporunun tamamlanmadığını ve temeli atılan inşaatın yarım bırakıldığını ifade ederek, Doğancı ve Gaziveran okullarının da raporunun tamamlanmadığını söyledi.

Maviş, Lefke bölgesindeki okulların durumunun bilindiğini fakat adım atma noktasında bürokrasinin gecikmesi dolayısıyla restorasyon çalışmalarının hâlâ başlamadığını ve bölgenin "kötünün iyisi" denilen konteynerlerin çarpık görüntüsü ile baş başa bırakıldığını söyledi.

Maviş, ilçe haline gelen Lefke’nin başta okulların tadilatları olmak üzere birçok eksiğinin hâlâ tamamlanmadığını da hatırlatarak, Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin eleştirilerinin haklı olduğunu belirtti.

Maviş, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda üç ek derslik inşaatının devam ettiğini, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin desteğiyle Çatalköy’deki yeni okul binasının neredeyse bitmek üzere olduğunu belirtti.

Maviş, okulların depreme dayanıklı hale gelmesi için kısa vadede güçlendirme çalışmalarının anlaşılır olduğunu, fakat eğitimdeki bina stoğunun baştan aşağıya yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, önümüzdeki 10 yıl içinde yeni okulların planlamasının yapılarak eski binalardan tamamen çıkılması gerektiğini söyledi.

Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 19 ilkokulun bazı binalarının kullanım dışı olduğunu, 20 ilkokulda güçlendirme çalışmaları olduğunu ve bir kısmının tamamlandığını söyledi. Maviş, 37 ilkokulun ise raporlarının henüz komiteye ulaşmadığını belirtti. Ayrıca, tadilat ihtiyacı olmayan 2 okula nüfus artışından dolayı kendi konteynerlerinin kurulmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Maviş, tüm okullara 218 konteyner yerleştirildiğini, bunların 90 civarının ilkokullarda olduğunu söyleyerek bunun övünülecek bir durum olmadığını belirtti.

16 Eylül günü okulların açılacağını ifade eden Maviş, diğer okullarla birlikte özellikle Şehit Yalçın İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nu yakından takip ettiklerini ifade ederek, okul güvenliğinin sağlanmaması halinde bu okullardaki aileler ve öğretmenlerle birlikte eylemde olma kararlarının geçerli olduğunu vurguladı.

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