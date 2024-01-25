Burak Maviş: Yasanın süresi bitiyor, deprem fonundaki para nerede bekletilecek?

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’nın 31 Ocak’ta sona ereceğine dikkat çekti; yasa kapsamında oluşturulan fonda biriken paranın nerede bekletileceğini sorguladı.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası, 31 Ocak 2024 tarihinde sona eriyor… Okulların güçlendirme çalışmalarına henüz tam anlamıyla başlanamazken, söz konusu yasa kapsamında oluşturulan deprem fonunda biriken paranın nerede bekletileceği ise bilinmiyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Gündem’ adlı programda Ulaş Barış’ın sorularını yanıtlayan KTÖS Genel Sekreteri Maviş, geçen yıl oluşturulan deprem fonunda 2023 yılı sonu itibari ile 550 milyon TL civarı para biriktiğini söyledi.

Maviş, Merkez Bankası’nın kârından 400 milyon TL verildiğini, bütçeye de ilgili alana yönelik 330 milyon TL’lik bir kalem yazıldığını dile getirerek, “Yani fonda toplam yaklaşık 1,3 milyar TL’nin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasanın 31 Ocak 2024 itibari ile sona ereceğine vurgu yapan Maviş, “Yasasının süresi bitiyor, deprem fonundaki para nerede bekletilecek? Toplanan para okulların tamiratına harcanması gerekiyor” diye konuştu.

Maviş, hükümetin söz konusu yasanın süresinin uzatılmasıyla ilgili bir karar alması gerektiğine işaret ederek, “Bu yapılırken de insanlara izahat yapılması gerekiyor. Bu konuda hassas şekilde hareket edilmelidir” açıklamasında bulundu.

Toplanan miktarın tüm okulların tamiratına yetmeyeceğine vurgu yapan Maviş, “Eylül ayında tamirat için 4 milyar TL civarında bir para gerektiği söylenmişti. Şu anda bu paranın dolar karşılığı aynı değil” dedi.