Burak Maviş'ten Seçim Sonuçları Hakkında Açıklama

İşte o açıklama!

Kimlik algımıza, siyasi ve demokratik kültürümüze her geçen gün daha fazla zarar veren siyasi akıl tutulmasına karşı ilk cevap sandıktan gelmiştir.

Bu ülkeyi seven örgütler olarak, bu siyasi akıl tutulmasının toplumu getirdiği noktadan, ortak uzlaşmaya dayalı ve demokratik bir çıkış yolu üretmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Seçimlerin sonucunda sandıktan sığ siyasete hayır sonucu çıkmıştır. Yerel seçimleri ulusal bir davaymış gibi lanse edip toplumu ayrıştırmaya ve kamplara bölmeye çalışanlar; vatandaşları ‘federasyoncu, Rumcu, hain’ diye niteleyip hamasi yöntemlerle oy devşirmeye kalkışanlar; tarafsızlık ve yansızlık ödevi çiğneyenler gereken cevabı sandıkta almıştır.

Kıbrıslı Türkler sandığı hizmet için, toplumsal barış için ve bu adada insanca bir gelecek için kullanmıştır.

Yerel yönetimlerden beklediğimiz toplumu Avrupa standartlarına yaklaştıracak hizmet anlayışı; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine aidiyet; çevre, kadın, çocuk, hayvan hakları önceliği ve okulların eğitim/öğretim faaliyetlerine doğrudan ekonomik ve sosyal katkıdır.

Saygılarımızla,