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Burak Özçivit'in, 3 milyon lira aldığı reklam filmi olay oldu

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Burak Özçivit, iş için gittiği Özbekistan'da kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncunun bir konut projesinde oynadığı reklam filmine yapılan Özbekçe seslendirme, sosyal medyaya damga vurdu.
Burak Özçivit'in, 3 milyon lira aldığı reklam filmi olay oldu

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman için hazırlıklara başlayan Özçivit, iş için Özbekistan'ı ziyaret etti. Özbek hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, yolda yürümekte bile zorlandı.

ÖZBEKÇE SESLENDİRME SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Özbekistan'da bir toplu konut projesi için kamera karşısında geçen Burak Özçivit'in, 3 milyon lira aldığı reklam filmi ülkede yayınlanmaya başladı. Ünlü oyuncuya yapılan Özbekçe seslendirme, sosyal medyaya damga vurdu.

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