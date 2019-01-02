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Buran: Şiddetli yağışlar 8 Ocak’a kadar devam edecek

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Buran: Şiddetli yağışlar 8 Ocak’a kadar devam edecek
Buran: Şiddetli yağışlar 8 Ocak’a kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran kuvvetli yağışların ülke genelinde Pazartesi gününe kadar etkili olacağını söyledi.
BRT Haber’e konuşan Buran şiddetli yağışların 8 Ocak’a kadar devam edeceğini belirtti.

Sağanak yağışların aralıklarla bölgede etkisini sürdüreceğini kaydeden Buran, 21-50 kilogram sınırında yağış beklediklerini ifade etti.
Buran, Cuma öğle saatlerine kadar güney batı yönleden kuvvetli, zaman zaman fırtına boyutunda rüzgar beklendiğini de kaydedek, bunun denizlere de yansıyacağını belirtti.

Yağışla birlikte hava sıcaklığı da düşüyor.
Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava durumuna göre, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran bir soru üzerine Dairenin, meteorolojik uyarılarda uluslararası renk kodu sistemine geçilmesi için çalışma yaptığını da açıkladı.

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