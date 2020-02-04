  • BIST 121.104
  • Altın 301,693
  • Dolar 5,9776
  • Euro 6,6050
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Burası KKTC! 6 Öğretmen sorgusuz sulasiz işten duruduruldu!

» »
Burası KKTC! 6 Öğretmen sorgusuz sulasiz işten duruduruldu!
Burası KKTC! 6 Öğretmen sorgusuz sulasiz işten duruduruldu!

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı önemli bir iddia ortaya attı...

İşt eo açıklama;

Ülkenin bir anomalisi daha... doğru düzgün yasası bile olmayan özel kolejler, özel sektör mantığı ile bir sonraki eğitim dönemini yıl biterkenden yapmaya başlıyor, Haziran ayında götürüyor sözleşmeleri öğretmenlerin önüne koyuyor. Bu öğretmenlerin kimi emekli öğretmen, bu nedenle onlar için ek gelir, çok sorun değil ama genç öğretmenler için sıkıntı, sosyal hakların kısıtlı olduğu, maaşın düşük olduğu bir düzende hayatta kalmaya çalışıyor ve çok doğal olarak ekonomik ve sosyal getirisi olan devlet okuluna girmek istiyorlar...

Eğitim bakanlığı planlama yapmaktan aciz olduğu için yeni öğretmen sınavlarını Eylül'de yapıyor! Son ne oldu, Eğitim bakanlığı sınava giren öğretmenlerin listesini götürdü Levent okulları koordinatörü Emine Beton'a verdi. Emon Beton da 6 öğretmenin işine son verdi, bir listenin daha olduğu dedikodusu dolaşmakta...

Eğitim bakanlığı hem beceriksiz, sınav tarihini bile belirleyemiyor, hem ispiyoncu, özel sektöre yaransın diye sınava giren insanların listesini özel okul ile paylaşıyor...

Özel sektördeki öğretmenlerin sorunları büyürken, Eğitim bakanlığının bu davranışları ile kaos daha da içinden çıkılmaz hale getirilmekte...

Özelde sendikalaşma isteniyorsa öğretmen sendikaları bu konuda tavır belirlemeli, genç öğretmenlerin sorunlarına, ekmeğinden olan öğretmenlere sahip çıkarak süreci başlatabilir...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Cas Çalışanları Başbakanlık Önünde Açlık Grevi Başlattı04 Şubat 2020 Salı 13:21
  • Elazığ Depremi İçin DP Tarafından Toplanan Yardımlar Kızılay’a Teslim Edildi04 Şubat 2020 Salı 13:15
  • Samani: “sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılması, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağlıyor”04 Şubat 2020 Salı 13:04
  • Güney Kıbrıs’ta Yaşayan Kıbrıslı Türk Sayısı Kağıt Üstünde 17 Bin04 Şubat 2020 Salı 12:54
  • Memur-Sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda İyileştirmeler İstedi04 Şubat 2020 Salı 12:46
  • Atakan: “Her sıkıntıyı gidermek için tüm projelerimiz masadadır”04 Şubat 2020 Salı 12:42
  • Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı04 Şubat 2020 Salı 12:35
  • 4 Şubat Dünya Kanser Günü ...KTTB: "Hala bir birim oluşturulamadı’’04 Şubat 2020 Salı 12:34
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı04 Şubat 2020 Salı 12:33
  • 4 Şubat Dünya Kanser bilinçlenme günü...KHYD Başkanı Kocaismail Basın Toplantısı Düzenledi04 Şubat 2020 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti