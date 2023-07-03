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Burası KKTC! 3 sanık Polis nakil arabasından firar etti

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Burası KKTC! 3 sanık Polis nakil arabasından firar etti
Burası KKTC! 3 sanık Polis nakil arabasından firar etti

Burası KKTC! 3 sanık Polis nakil arabasından firar etti

Lefkoşa Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan Aydın Güner, İbrahim Takımcılar ve Hasan Takımcılar’ın yaklaşık yarım saat önce Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Merkezi Polis nakil aracından firar ettikleri öğrenildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Lefkoşa ve genelinde 3 firarinin yakalanması için her yerde arama yaptığı öğrenilirken, gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilerde firari sanıkların son olarak Atatürk Öğretmen Akademisi civarında görüldükleri ifade edildi.

Polis konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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