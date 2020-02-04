Burası KKTC! 6 Öğretmen sorgusuz sulasiz işten duruduruldu!

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı önemli bir iddia ortaya attı...

İşt eo açıklama;

Ülkenin bir anomalisi daha... doğru düzgün yasası bile olmayan özel kolejler, özel sektör mantığı ile bir sonraki eğitim dönemini yıl biterkenden yapmaya başlıyor, Haziran ayında götürüyor sözleşmeleri öğretmenlerin önüne koyuyor. Bu öğretmenlerin kimi emekli öğretmen, bu nedenle onlar için ek gelir, çok sorun değil ama genç öğretmenler için sıkıntı, sosyal hakların kısıtlı olduğu, maaşın düşük olduğu bir düzende hayatta kalmaya çalışıyor ve çok doğal olarak ekonomik ve sosyal getirisi olan devlet okuluna girmek istiyorlar...

Eğitim bakanlığı planlama yapmaktan aciz olduğu için yeni öğretmen sınavlarını Eylül'de yapıyor! Son ne oldu, Eğitim bakanlığı sınava giren öğretmenlerin listesini götürdü Levent okulları koordinatörü Emine Beton'a verdi. Emon Beton da 6 öğretmenin işine son verdi, bir listenin daha olduğu dedikodusu dolaşmakta...

Eğitim bakanlığı hem beceriksiz, sınav tarihini bile belirleyemiyor, hem ispiyoncu, özel sektöre yaransın diye sınava giren insanların listesini özel okul ile paylaşıyor...

Özel sektördeki öğretmenlerin sorunları büyürken, Eğitim bakanlığının bu davranışları ile kaos daha da içinden çıkılmaz hale getirilmekte...

Özelde sendikalaşma isteniyorsa öğretmen sendikaları bu konuda tavır belirlemeli, genç öğretmenlerin sorunlarına, ekmeğinden olan öğretmenlere sahip çıkarak süreci başlatabilir...